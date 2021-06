Esther Williams nació en Los Ángeles el 8 de agosto de 1921 y falleció el 6 de junio de 2013 a los 91 años. La conocida como la ‘sirena de Hollywood’ fue una de las grandes estrellas del cine estadounidense en los años 40 y 50. Williams creó un subgénero dentro del musical: el musical bajo el agua en el que destacaban sus geniales acrobacias.

Esther fue una nadadora profesional y a los 16 años ya había batido dos récords mundiales de natación como parte de Los Angeles Athletic Club. Sin embargo, siempre se le quedó una espina grabada ya que no pudo participar en losJuegos Olímpicos de Verano de Helsinki de 1940 al cancelarse tras estallar la Segunda Guerra Mundial un año antes.

Llegó al cine casi por casualidad, cuando la descubrieron los cazatalentos de la MGM cuando trabajaba con Johnny Weissmuller.

Unas películas famosas por una fórmula que mezclaba romance, música, toques de comedia y un argumento ligero con cualquier excusa para que la actriz apareciera en el agua. Su imagen en traje de baño, perpetuada en decenas de películas, fue una de las imágenes favoritas para los soldados estadounidenses durante la II Guerra Mundial.

Durante su corta trayectoria trabajó junto a los grandes como Sinatra, Red Skelton, Ricardo Montalbán o Howard Keel.

Decidió retirarse de la vida pública en 1962 tras casarse con Fernando Lamas, su compañero de reparto en 'Dangerous When Wet'.

Esther Williams en uno de sus números musicales (CORDON PRESS)

SUS INICIOS

Tras dejar la natación, Esther trabajó de modelo en una tienda y también en Publicidad.

De ahí se incorporó al espectáculo Billy Rose Aquacade, en compañía de otra gran figura de aquel deporte: Johnny Weismuller.

Adenás también participaba en un espectáculo que formaba parteb de UNA Exposición UInternacional de Golden Gate, y ahí conoció a al famoso Johnny Weissmuller, uno de los mejores nadadodores del mundo con grandeséxitos olímpicos y por sus películas comoTarzán. Con él trabajó en algunos shows.

Fue entonces cuando cazatalentos de la Metro Goldwyn Mayer, en busca de una estrella del deporte femenino, fihatron su atención en Williams que acabaría firmando un contrato con la productora cinematográfica en el año 1941.

La primera vez que apareció en la gran pantalla fue en el año 1942 junto a Mickey Rooney y Ann Rutherford en “Andy Hardy’s Double Life” (1942).

'ESCUELA DE SIRENAS', SU GRAN ÉXITO

Dos años más tarde de su debut, llegaría su primer gran éxito con la película ‘Escuela de sirenas’, protagonizada junto a Red Skelton y dirigida por George Sidney. Es el nacimiento de un nuevo género cinematográfico, el musical bajo el agua, que impulsó nuestra protagonista con acrobacias acuáticas.

Desde entonces, Williams fue conocida como la ‘sirena’, sobrenombre que le asignó su amigo Clark Gable.

Esta película, de gran éxito en la taquilla, lanzó al estrellato a Esther.

OTROS ÉXITOS

Ziegfeld Follies (1945)

Fiesta brava (1947)

La hija de Neptuno (1949)

Take me out to the ball game (1949)

Film de Busby Berkeley co-protagonizado por Gene Kell y Frank Sinatra.

La primera sirena (1954)

La fuente mágica (1963)

La última de sus películas que rodó en España bajo la dirección (y también protagonistas) de su marido Fernanado Lamas.

BIOGRAFÍA

Esther Jane Williams nació el 8 de agosto de 1921 en Los Ángeles, California (EE. UU.) y murió el 6 de junio de 2013 a los 91 años.

Su padre Louis Stanton Williams, dibujante de profesión, y su madre Bula Myrtle, maestra de escuela eran una humilde familia con con cinco hijos: Stanton, June, Maureen, David y Esther.

Cuenta Willams en su autobiografía 'The million dollar mermaid' que sus padres no querían tener más hijos y que incluso su madre se pensó en abortar. Eso hizo que fuera su hermana Maureen la que la criara y la que se le enseñara a nadar.

Esther aceptó un trabajo en la piscina local de su ciudad contando las toallas para así poder pagarse la entrada, y fue allí donde aprendió todos los estilos de natación convirtiéndose en una nadadora profesional. A los 16 años ya había ganado tres campeonatos nacionales de natación de EE. UU., y siempre se quedó con la espina de no haber podido participar en los Juegos Olímpicos de Verano de Helsinki de 1940, cancelados al estallar un año antes la Segunda Guerra Mundial.

Esther Williams (CORDON PRESS)

Se graduó en la Universidad de California en 1939. Ya estaba trabajando para costearse los estudios cuando la llamaron para participar en el Aquacade junto a Johnny Weissmuller. Allí fue descubierta por la MGM sorprendidos por las acrobacias y la desenvoltura de Williams en la piscina.

Williams firmó un contrato con la productora y su primera aparición en la gran pantalla fue en el año 1942 junto a Mickey Rooney y Ann Rutherford en “Andy Hardy’s Double Life” (1942).

Depués llegarían sus grandes éxitos: 'Escuela de sirenas', 'Ziegfeld Follies', 'Juego de pasiones'... Películas musicales bajo el agua, como un nuevo subgénero musical creado por y para ella con la que consiguió los mayores triunfos para la compañía.

Williams se convirtió en una de las grandes estrellas de Hollywood en los años 40 y 50 y su imagen en traje de baño se convirtió en icono.

Esther Williams celebra su 80 cumpleaños (EFE)

Sin embargo, a mediados de los 50 se rompió el contrato con la MGM y se fue con Universal Internacional donde dio a un giro a su carrera alejando los musicales para interpretar papeles más dramáticos. A partir de ahí, Esther Williams fue desapareciendo de la gran pantalla llegando a retirarse de la interpretación a principios d ellos 60.

Esther se casó cuatro veces: Leonard Kovner (1940- 1944), con Ben Gage se casó en 1945 y tuvieron tres hijos: Benjamin, Kimball y Susan. En 1969 se casó con Fernando Lamas con quien estuvo hasta el año 1982, cuando Lamas falleció por cáncer de páncreas. Y su último matrimonio fue con Edward Bell, un profesor de literatura francesa, en 1994.