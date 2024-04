Esta es la palabra que dice un malagueño cuando se enfada y que no entienden en el resto de España

En España existen, además de cinco lenguas oficiales, hasta 14 dialectos o variantes del castellano y, entre ellos, el más hablado con diferencia es el andaluz, por encima del bable o del aragonés. En total, se estima que en Andalucía viven una cantidad total de 8.620.120 personas, según registros del Instituto Nacional de Estadística (INE), la mayoría de ellos portadores del dialecto.









No obstante, la dimensión de toda la comunidad autónoma, compuesta por 7 provincias, hace que cada territorio tenga sus propias expresiones y su propia forma de comunicarse. Y es que se estima que la mayoría de esas variedad provienen en realidad del castellano propio del siglo XIV o el siglo XV, época del fin de la Reconquista de la península ibérica. Desde la Andalucía bética del siglo XIII a la Andalucía penibética (reino nazarí de Granada), 200 años después.

Eso sí, hay que aclarar que existe una diferenciación clara entre el andaluz de apertura vocal, como el que se habla en Jaén, Almería o Granada, de aquel de vocal cerrada como el que predomina en Málaga, Cádiz o Sevilla, siendo este último el más predominante en los medios de comunicación en los últimos años. Así, cada provincia tiene su forma de saludar, su forma de expresarse, su manera de mostrar cariño e, incluso, también sus palabras específicas para hacer saber a alguien que está enfadado.









La palabra que dice un malagueño cuando se enfada



En general, en Andalucía hay muchas maneras de referirse a otra persona de manera despectiva que, en realidad, no se entenderían en el resto de España. Una de ellas, por ejemplo, es la palabra “vaina” que, en otras partes de la península, significa la funda o estuche de una espada o un saco de legumbres. No obstante, para un andaluz, un “vaina” es una persona torpe o de corta inteligencia. Igual pasa con el término “papafrita”, que a simple vista no es más que la fusión de las palabras “patata frita” pero, en la región del sur, es más bien una persona inepta o, simplemente, tonta.

Pero esas son las generales. Concretamente en Málaga hay una palabra curiosa que sirve para detectar que alguien se está empezando a enfadar y que en realidad es sutil. En Cádiz es bastante habitual escuchar el término “picha” que, aunque en el resto del país se emplea para referirse al órgano sexual masculino, en la región gaditana y su variante “pisha” sirve para hablar de alguien de quien no se conoce el nombre.









No obstante, algunos malagueños han adoptado también la expresión (eso sí, con la “ch”) y, en muchas ocasiones, y sobre todo en partes de interior, suele aparecer cuando alguien está frustrándose por la conversación. Un ejemplo puede ser “¡picha, te lo acabo de explicar!”





La palabra despectiva que viene del francés



Pero no todos los enfados se muestran cara a cara, en muchas ocasiones empleamos expresiones despectivas para referirnos a personas que no están presentes y, concretamente en Málaga, se emplea una que viene históricamente del francés. Uno de los insultos más famosos de la ciudad malagueña es “merdellón”, utilizada comúnmente para referirse a personas horteras y maleducadas.









Pues su origen en realidad es francés, concretamente de los años de la Guerra de Independencia contra Francia. Y es que, ya sea por roces o por circunstancias de un conflicto bélico, los franceses se acostumbraron a llamar a algunos malagueños como merde gens, lo que se traduce como “gente de mierda”. Así, los habitantes de la ciudad se empaparon de ese hábito y se lo quedaron para sí mismos. Suponemos que antes lo emplearían de vuelta para referirse a los franceses.