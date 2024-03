Esta es la forma correcta de escribir las fechas en español, según la RAE: ¿En qué orden y cuándo con letras?

Aunque el español sea el cuarto idioma del idioma en número total de hablantes, según un estudio recogido por el portal Statista, sí que los hispanohablantes son la segunda cifra de nativos en todo el mundo: casi 500 millones de personas hablan el castellano como primera lengua y desde que son pequeños. No obstante, suele pasar que cuando dominamos un idioma al nivel de ser nuestra lengua materna tendemos a dar cosas por sentado: que algunas palabras o expresiones se escriben, sí o sí, de la forma en la que hemos hecho toda la vida. Pero nada más lejos de la realidad.

Edificio de la Real Academia Española de la Lengua, RAE









Y eso ocurre precisamente con las fechas. ¿Realmente sabemos escribir correctamente, y de acuerdo a la situación y el contexto en el que estamos, la fecha del año de un día concreto? Y es que, como recoge la propia Real Academia de la Lengua española en su apartado de consultas, todo es más complicado de lo que parece. Existen condicionantes tanto geográficos como formales que determinan si debemos escribir, por ejemplo, el 22 de marzo con número y letras, sólo con letras, sólo con número y en qué orden, si antes los días o si, por el contrario, deben ir antes los meses.





Cómo se escriben correctamente las fechas



Como en el ejemplo que hemos mencionado más arriba, la forma que recomienda la RAE de escribir la fecha primero con el día, luego el mes y el años, y con la preposición “de” en dos ocasiones (10 de marzo de 2024). Pero hay excepciones, como en Estados Unidos y algunos países de Centroamérica y Sudamérica, donde comienza con el mes, seguido del día y el año, y sin la preposición “de” entre el mes y el día (marzo 10 de 2024).









Por último, está la norma ISO (Organización Internacional de Normalización) para estándares internacionales de empresas: 2024-03-10, pero que se usa comúnmente para documentos científicos y empresariales, y siempre en cifras.





¿Se escribe con letras o con número?



Otro tema sobre el que se moja la RAE es si esas fechas se escriben con letras, con cifras o una mezcla entre ambos. Especifican que el sistema más común usado entre hispanohablantes es el que combina día y año en números y el mes en letras, aunque hace años también era frecuente utilizar números romanos en lugar de cifras. No obstante, para documentos más delicados, como notariales, cheques bancarios o escrituras públicas, lo correcto es escribir la fecha al completo con letras (diez de marzo de dosmilveinticuatro).

??Es frecuente que la expresión de las fechas plantee dudas, por lo que en la #recoFundéu de hoy se aportan algunas claves para su escritura adecuada.https://t.co/eFP3ri9UcTpic.twitter.com/REqiyBEZ2Q — FundéuRAE (@Fundeu) March 20, 2024









El motivo de esto último es preservar la integridad de la fecha y que no resultase fácilmente manipulable ni modificable. Por último, sobre la posibilidad de escribirlo todo con números, la RAE no establece restricciones sobre si usar puntos, guiones o barras pero, lo que sí aclara, es que no se debe incluir un 0 antes de un día o mes que se