Un ensayo rescata a Beatriz Guido, figura clave en la cultura argentina de los años 60

La escritora y guionista argentina Beatriz Guido (Rosario, 1922 - Madrid, 1988) fue una mujer pionera y a pesar de ser una de los personajes claves de la cultura argentina en los años 60, su legado cayó en el olvido, una figura que ha sido reivindicada este lunes en un homenaje en Casa América de Madrid.

Así, con motivo del reciente centenario del nacimiento de la guionista y escritora argentina, se ha presentado el libro 'Beatriz Guido. Espía privilegiada, un mundo propio en la literatura y en el cine', del gestor cultural José Miguel Onaindia y del cineasta y guionista Diego Sabanés.

Según ha señalado a EFE Onaindia, el olvido de Beatriz Guido "no es inocente" y está causado por motivos como la cuestión de género: "Escribió en un momento en el que a las mujeres se les concedía un espacio muy limitado en la literatura, y ella lo hizo arrebatando los temas y los procedimientos a los escritores varones".

Esta escritora "habló de temas que las mujeres antes no habían tratado en la literatura argentina, una acción provocativa sobre el mundo masculino" que se unió al éxito que tuvo su literatura, ha explicado.

"También tuvo un posicionamiento político que no siguió los cánones de la época o los derroteros que los grupos intelectuales y progresistas tuvieron en su momento sino que se mantuvo en una posición afín a las izquierdas argentinas frente al primer peronismo, que fue una lectura muy crítica del régimen peronista", ha agregado Onaindia, que ha recordado que la autora "tenía un posicionamiento personal muy sólido lo que no impidió su generosidad hacia todas las personas que no pensaran como ella".

Aunque Guido llegó a la cultura popular argentina por la literatura, con novelas como 'La casa del ángel' (premio EMECE/1954), 'La caída', 'Fin de fiesta' y '"Rojo sobre rojo', fue su vinculación al cine lo que le dio mayor visibilidad a finales de la década de los 50 cuando trabajo con su pareja, el cineasta Leopoldo Torres Nilsson, que llevó a pantalla su primera novela.

Fue una escritora muy vendida en los años 60 y su primera novela fue traducida a varios idiomas, explica Sabanés, que recuerda como Guido y Torres Nilsson se conocieron en 1951 en casa de Ernesto Sábato cuando planeaban la adaptación de "El túnel" a la gran pantalla, un proyecto que al final no salió adelante.

A partir de ahí trabajaron "codo con codo" y escribieron a cuatro manos los guiones de las películas de Torres Nilsson, muchas de ellas basadas en cuentos de Guido.

En 1984, Beatriz Guido fue designada agregada cultural de la embajada argentina en España por el gobierno de Raúl Alfonsín , en reconocimiento a su trayectoria, y puso en marcha una oficina de promoción del cine argentino en la embajada en Madrid, recuerda Sabanés.

Desde este se dedicó a difundir tanto la literatura como el cine de su país a través de ciclos y encuentros que la mantuvieron en el centro de la escena cultural.

Tras una influencia existencialista en sus primeros escritos, sus primeras novelas fueron de un tono intimista y posteriormente van apareciendo elementos realistas pero combinados con algún rasgo "gótico" sin llegar a la fantasía. Más tarde, su literatura hablará de temas más vinculados a la sociedad argentina en los que recrea, a través de historias de familias, los episodios más recientes de la historia de su país, indica Sabanés, que señala cómo el ensayo que han publicado recupera textos inéditos de Guido.

Además de la presentación del libro, Casa América proyectará mañana martes dentro de este homenaje la película "La mano en la trampa", un clásico del cine argentino coproducido por Argentina y España en 1961 y dirigida por Leopoldo Torre Nilsson, basado en el cuento homónimo de Guido, quien también participó en el guión. La cinta se estrenó en el Festival de Cannes y fue reconocida con el premio de la Federación Internacional de Prensa Cinematográfica (FIPRESCI). EFE

cn/jdm