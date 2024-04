Eñaut presenta su última colección en la 080: "Necesito parar y volver a ilusionarme"

El diseñador vasco formado y "criado" en la 080 Barcelona Fashion, Eñaut, se ha despedido de la pasarela catalana con la que es su décima colección ininterrumpida, un ritmo que le tiene "agotado" y que le ha llevado a tomarse un descanso: "Necesito parar y volver a reconectar e ilusionarme".

Así lo ha explicado a EFE antes de enseñar su última propuesta, que ha llamado "Hamar" y en la que hace retrospectiva de las últimas diez colecciones en esta 080 en la que se estrenó hace seis años como alumno recién salido del máster de diseño.

"Es la colección número diez y me parecía un número redondo para parar y celebrar lo conseguido este tiempo", ha añadido el diseñador, que hace del negro una de sus señas de identidad y que a lo largo de los años ha ido evolucionando "del sport al estilo sastrería", cuenta.

Muy preocupado por la situación medioambiental, en esta ocasión ha señalado que "ante todo lo que pasa" le apetecía que su último desfile fuera "una celebración de que estamos vivos", un mensaje positivo y festivo al que ha puesto música, en la pasarela del recinto modernista Sant Pau, una banda de música al completo en directo.

"Espero volver y hacerlo aquí, en la 080, pero creo que para hacer una colección, y no dos, al año", ha apuntado el creador guipuzcoano, quien recuerda que, como al principio, cose personalmente toda la colección. "Yo antes no me cansaba tanto. ¿Cómo lo hacía?", se ha preguntado.