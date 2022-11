De Dua Lipa a Rod Stewart: los artistas que han rechazado actuar en el Mundial de Qatar 2022 y sus motivos

Este domingo, arranca el esperado Mundial de Qatar. No obstante, la organización no ha dejado de estar rodeada de polémicas, las que han señalado desde Amnistía Internacional hasta el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Entre ellas, se ha destacado el tratamiento de los obreros migrantes, entre los que el gobierno qatarí confirma decenas de fallecidos, y los que han hecho posible la celebración del evento. De la misma manera, apuntan los escasos derechos de la mujer, ya que debe ser siempre tutelada por un familiar masculino a la hora de tomar cualquier decisión. Al igual que su Código Penal castiga la diversidad sexual.

Todos estos factores han tenido consecuencias, dado que muchas personalidades han decidido ausentarse del Mundial como muestra de protesta a las condiciones en las que viven en Qatar y dejando claro que irán cuando cumplan con los Derechos Humanos.

Dua Lipa ha sido una de las primeras en pronunciarse al respecto para explicar por qué había rechazado actual en la ceremonia de inauguración: "No actuaré ni he estado implicada en ninguna negociación para actuar allí. Animaré a Inglaterra desde lejos y espero visitar Qatar cuando haya cumplido todos los compromisos con los derechos humanos que adquirió cuando ganó el derecho de albergar la Copa del Mundo".

Sin embargo, no es la única celebridad que ha mostrado su rechazo públicamente. Rod Stewart confiesa que también se negó a actuar en el Mundial de Qatar por motivos éticos. "Me ofrecieron más de un millón de dólares hace 15 meses me tocar. Lo rechacé. No me parecía correcto ir", explicaba en una entrevista para el diario The Sunday Times. "Y los iraníes también deberían dejar de suministrarles armas", agregaba.

Asimismo, Shakira sería otras de las artistas que no han querido participar. La cantante no se ha pronunciado, pero sí lo ha hecho su entorno en 'El Programa de Ana Rosa': "No actuará en la ceremonia inaugural".









El rechazo de Ibai Llanos o Toni Kroos

Pero no solo son cantantes quienes han dejado clara su postura. Hace unos días, Ibai Llanos contaba ante sus más de 10 millones de seguidores en Twitch, que le habían ofrecido a acudir al Mundial junto a la Selección: "No me sale de los cojones y no lo voy a hacer", decía muy rotundo. "Tomé la decisión ya hace unas semanas ¿Sabéis la cantidad de sponsors, de pasta, de blanqueamiento hacia Qatar que hay puesto en el Mundial?".

Para sorpresa de muchos, esto ha llegado hasta el propio mundo del fútbol. Toni Kroos decidió abandonar la selección alemana en verano del año pasado. El futbolista apuntó que su decisión venía motivada por "ser mejor marido y padre", pero unos meses antes criticó claramente al Mundial: "Considero que está mal que [el Mundial] se celebre en un país como ese".

Por otro lado, aunque Leon Goretzka sí acudirá, ha dejado claro que no está a favor del país elegido para celebrar el Mundial, ya que considera que la homofobia del país como "opresiva" y "de otro milenio". "Preferiría competir por la Copa del Mundo en la cima de mi carrera en un país diferente. El hecho de que la situación en materia de derechos humanos en un país no se tuviese en cuenta en los criterios fue un gran error, y nos enfurece", decía en un documental de la ZDF, cadena pública alemana.





Artistas confirmados

A pesar de ello, parece que muchos artistas han aceptado la cuantiosa cantidad de dinero para subirse sobre el escenario. Por el momento, no han salido las confirmaciones, pero, hace unos días la web World Music Awards, publicó por error la lista de los artistas confirmados a actuar en el Estadio Al-Bayt, por el Mundial de Qatar 2022.

Aunque eliminaron la publicación de inmediato, las imágenes ya habían sido difundidas y aparecían nombres como el de J Balvin, BTS, Patrick Nnaemeka Okorie, Black Eyed Peas, Nora Fatehi o Julian Marley, además de Shakira y Dua Lipa, quienes no irán. En el caso de Chanel, al dar voz a 'Toke', el tema de la Selección, quizás no le quede más remedio que actuar. A pesar de ello, ha dejado clara su postura: "Si tengo que ir a Qatar voy con mi equipo LGTBI+ y con mi culo hipnótico".

Por el momento, uno de los primeros artistas confirmados es Yungkook, integrante de BTS. "Orgullosos de anunciar que Jungkook forma parte de la banda sonora de la Copa del Mundo de la FIFA Qatar 2022 y actuará en la ceremonia de apertura del Mundial. ¡Sigan atentos!", confirman desde sus redes sociales.

Aunque también se habla de la presencia de Nicki Minaj, Maluma y Myriam Fares, dado que los tres interpretan 'Tukoh taka', el himno oficial del torneo. Y aunque no por el mismo motivo también participarán otros artistas como Omar Montes, Julian Marley, Clean Bandit, Sean Paul, Robbie Williams, Jason Derulo, Craig David o Ne-Yo.