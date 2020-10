Documental narra la historia de 14 taxistas, "víctimas más olvidadas" de ETA

El documental "Bajada de Bandera. Historia de los 14 taxistas asesinados por ETA", narra la historia de los profesionales de este gremio que perdieron la vida a manos de la banda terrorista desde 1969 a 1985 y que son las "victimas mas olvidadas", en palabras de Cristina Cuesta, directora de la Fundación Miguel Ángel Blanco y productora ejecutiva de la película.

"El formato audiovisual es una apuesta mas laboriosa y lenta -dos años de trabajo- pero creemos que las nuevas generaciones lo agradecerán", ha subrayado Cuesta durante la presentación de la cinta, que se estrena este jueves a las 20.15 horas en el Museo Casa Botines Gaudí, en León, con otra proyección el sábado a la misma hora.

El primero, "N-1, Historia de la primera víctima de ETA", narraba las circunstancias que rodearon el asesinato del guardia civil José Antonio Pardines. Este segundo proyecto partió de la investigación del asesinato en 1969 en Bilbao del taxista burgalés Fermín Monasterio, la primera víctima civil de la banda terrorista.

"El caso de Monasterio tenía fuerza para constituir un único documental, pero decidimos abrir la perspectiva y abordar todos los taxistas asesinados por ETA", ha explicado Felipe Hernández, director del documental junto a Rafael Alcázar.

Más de la mitad de los 14 casos que se relatan no han sido investigados por la justicia, por lo que la película sirve para denunciar "la impunidad", además de mostrar los lugares exactos -o con la mayor aproximación posible- donde fueron asesinados los profesionales del taxi.

También recoge testimonios de las familias, aunque no todas. "Hubo familiares que dudaron sobre si participar o no hasta el último momento, algunos no quisieron hacerlo apelando al miedo y otros preferían optar por olvidar y dejar todos esos recuerdos atrás", ha contado Hernández.

El codirector ha estado también al frente del guion y la investigación inicial, para la cual ha contado con el apoyo de Florencio Domínguez, director del Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo, que vertebra con sus intervenciones todo el documental, y de Gaizka Fernández, responsable de archivo, investigación y documentación de dicho centro.

En opinión de este último, "Bajada de Bandera" demuestra que "un trabajo de investigación puede hacer que los jóvenes sepan lo que fue el terrorismo de ETA y conozcan su consecuencias".

"La memoria es la única vacuna contra el terrorismo y el documental va en esa línea", ha apuntado Fernández, quien también ha calificado al gremio de taxistas como "el colectivo más golpeado" por ETA después de los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, ya que los conductores fueron puestos en el punto de mira de ETA acusados de colaborar con la Policía o la Guardia Civil, cuando en la mayoría de ocasiones simplemente les unía una relación laboral.