“Te lo digo todo y no te digo na”, nuevo álbum de Rosario

"Te lo digo todo y no te digo na" es el título del nuevo disco de Rosario Flores, una colección de doce canciones publicada este viernes que recorre estilos como la rumba, la balada, el blues, el pop, el reggae y el flamenco.

Este nuevo trabajo de Rosario, informa en un comunicado Universal, llega tras cinco años desde su anterior producción, "Gloria a ti", y empezó a componerse hace cuatro años en Miami.

La cantante ganadora de dos Grammys Latinos ve este nuevo disco como una renovación: "Muestra a una Rosario renovada con un cambio de actitud, de madurez", afirma.

En el álbum dice haber incluido "nuevos recursos sobre los que no había puesto atención anteriormente". "He contado con productores con los que nunca había imaginado colaborar. Al terminarlo me he dado cuenta de que estoy ante un disco fresco, con mucha energía, para bailarlo y sentirlo en el directo, señala Flores en la nota de prensa.

En el disco colaboran los artistas Vanesa Martín y Juan Magán y hay canciones en cuya elaboración han participado José Alma, hijo de José el Francés y Chonchi Heredia, Jorge Drexler, Amparo (Amparanoia) y Descemer Bueno. Además, el tema Como si nada tiene letra del fallecido cantante Manolo Tena.