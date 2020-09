La decisión de HBO tras el póster de 'Patria' que vuelve a encender la polémica: “¡Manda narices!”

La cadena de televisión y plataforma de streaming HBO España ha sido el protagonista absoluto de la polémica en España esta semana después de que anunciaran el primer póster de su nueva adaptación de 'Patria', la novela de Fernando Aramburu. Ahora, un nuevo detalle de la promoción ha salido a la luz y, aunque pocos han conseguido percatarse del detalla, ha creado controversia de igual forma. El propio escritor del material original tuvo que salir al paso este miércoles para calificar como “desacertado” la elección del departamento de marketing respecto al cartel de la serie.

Un revuelo de comentarios el del miércoles que comenzó a raíz de un cartel que mostraba una imagen dividida: a un lado, una víctima, presumiblemente de un ataque terrorista, tumbada en la carretera, con un disparo en la cabeza y en brazos de una viuda. Al otro lado podía verse a un joven desnudo en el suelo en lo que parece ser un episodio de tortura durante un interrogatorio, y que da a entender que se trata del autor del atentado de la otra instantánea. Además, el póster venía acompañado del texto: “Todos somos parte de la historia”.

Carlos Herrera sobre el cartel de HBO para 'Patria': “Vomitivo”

El póster se convirtió inmediatamente en tendencia y miles de usuarios se lanzaron a condenar la representación que lanzaba HBO sobre la novela de Aramburu. Algunos les acusaban de tergiversar el sentido del libro a cambio de dar una versión a la par de las tesis que equiparan a verdugos y víctimas. Otros, por su parte, amenazaban con dar su suscripción de baja de la plataforma de streaming. Tal fue el caso del conocido 'Hermano Mayor', Pedro García Aguado, que compartía el mismo texto de la promoción, “todos somos parte de la historia”, junto a una imagen de su pantalla mientras cancelaba su cuenta de la app.

Más contundente era incluso el comunicador líder de la radio española, Carlos Herrera, que desde 'Herrera en COPE' se mostraba muy contundente con aquellos “productores” de HBO que habían tomado la decisión de elegir ese primer cartel para dar un vistazo de la serie. “Está generando polémica en las últimas horas el cartel de la serie televisiva "Patria", basa en el libro de Fernando Aramburu. La novela es un retrato exquisito sobre aquellos años del País Vasco en los que la muerte física y la otra muerte la ejercían los que ahora, por cierto, son apoyo de Pedro Sánchez en el Parlamento”, comentaba Herrera este martes en su programa.

“Eso es exactamente, señores de la productora, lo que quería ETA. Lo que justifica a ETA. Lo que justifica los Bildu y compañía. Lo que individuos como vostros tragáis y concedéis”, concluía el líder de las mañanas de la radio.

La última decisión de HBO

Pero es que, como muy pocos se han percatado, esta no ha sido la única decisión polémica de la cadena. Y es que, además, del tráiler, HBO anunció unos días después que la cinta se estrenaría el 27 de septiembre: el conocido como el 'Gudari eguna' o “día del soldado”. Una fecha que conmemora la ejecución de 42 gudaris en 1937 en la cárcel del Dueso. A pesar de que no coincide con el día del fusilamento (se cambió en 1975 por el fusilamiento de dos etarras y 3 miembros del FRAP) se establece el día como una celebración no oficial en favor de miembros de ETA.

El 27 de septiembre, fecha elegida por HBO para estrenar en España la serie Patria, lo celebran los filoetarras como Gudari eguna, Día del soldado vasco según ellos, Día del terrorista según el resto.



Ese día en 1975 fueron fusilados 3 miembros del FRAP y 2 de ETA.@HBO_ES — Winston (@WinSmith1984_) September 2, 2020

En cualquier caso, la cadena ha procedido a rectificar y ha cambiado este viernes el cartel promocional de la serie de la mano del primer tráiler de la ficción televisiva, que supone la gran apuesta para HBO España para competir contra otras producciones nacionales de Netflix como "El Vecino" o "Criminal".