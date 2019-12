El dardo en las vísceras de Extremoduro, en diez canciones

Banda sonora colectiva de al menos un par de generaciones, el adiós de Extremoduro cierra una influyente página de la historia del rock español escrita con dardos certeros, versos viscerales y metáforas a pie de calle. He aquí diez canciones inmortales que dan muestra de su sello.

1) "Jesucristo García": Política, religión, marginalidad y drogas en una de las composiciones más honestas de Robe Iniesta, y también de las más veteranas, pues se incluyó en su álbum de debut, en 1989. Fue considerada una de las 200 mejores canciones del rock español por Rolling Stone. "Soy Evaristo, el rey de la baraja vivo entre rejas, antes era chapista los mercaderes ocuparon mi templo y me aplicaron ley antiterrorista".

2) "Necesito droga y amor": Extraído de su segundo disco, "Somos unos animales" (1991), en el que la rabia como emoción central da paso a dilemas más sentimentales, pero sin perder crudeza, como en este clásico de desesperanza amorosa y búsqueda del olvido. "No sólo vivo del aire, necesito tu sudor No sólo vivo del aire, necesito tu alegría No sólo vivo del aire, de ponerme noche y día No se lo cuentes a nadie, los camellos no me fían".

3) "Ama, ama, ama y ensancha el alma": Alcanzada la madurez compositiva con su tercer disco, "Deltoya" (1992), Extremoduro hace suyo el título de un poema de Manolo Chinato para nombrar una de sus creaciones más buenrrollistas y también más fulgurantes, poco más de dos minutos y medio. "Hay que dejar el camino social alquitranado porque en él se nos quedan pegadas las pezuñas hay que volar libre al sol y al viento repartiendo el amor que tengas dentro".

4) "Sucede": "Agíla" (1996) fue el disco que multiplicó la exposición pública de Extremoduro y los críticos convienen en que es una de sus obras maestras gracias a canciones como "Buscando una luna", "Prometeo" o este corte en el que es inevitable corear su letra. "¿Quién quiere saber? Si estoy quemado o escondo un corazón helado Y quema mi ser No he vuelto a ser el mismo Desde que se fue Gillespie, Zappa, Mercury, Camarón".

5) "So Payaso": Incluso quien desconozca la obra del grupo, reconoce este tema elegido como una de las mejores canciones del pop-rock español por Rolling Stone, el que les hizo volar a las emisoras comerciales con una historia de autocastigo sentimental. "Quiero ser tu perro fiel, tu esclavo sin rechistar que luego me desato y verás, ¡a ver qué me dices después!".

6) "Salir": El tema imprescindible de "Canciones prohibidas" (1998) se presta como pocas letras a la comunión colectiva, en cuanto oda a esas noches de ocio desmedido pero que también acaban entre sábanas vacías. "Salir, beber, el rollo de siempre Meterme mil rayas, hablar con la gente Y llegar a la cama y 'joder, ¡qué guarrada!' sin ti Y al día siguiente Ya no me acuerdo de na'".

7) "La vereda de la puerta de atrás": El disco que lo contenía, "Yo, minoría absoluta" (2002), supuso un retorno al rock duro y para el propio Iniesta un salto en su capacidad autoral, con gran carga lírica y reflexiva que contrasta con las canciones más directas. "Y si fuera mi vida una escalera me la he pasado entera buscando el siguiente escalón, convencido que estás en el tejado esperando a ver si llego yo".

8) "Puta": La preferida por muchos de los seguidores del grupo de las incluidas en "Yo, minoría absoluta" intercala versos de Federico García Lorca para una historia de amor obsesivo. "Que nada me interesa de alrededor y me subo a lo mas alto de la locura, Me encuentro a mi princesa hablando con la luna Echándose carreras a ver quien es mas puta".

9) "Dulce introducción al caos": Como parte de su aplaudido "La ley innata" (2008) y en línea con su anarquía, aunque sin llegar a la casi media hora de "Pedrá", Extremoduro facturó un corte de más de 7 minutos de progresión musical entre la desazón política y la sentimental. "Cómo quieres que escriba una canción si a tu lado he perdido la ambición La canción de que el tiempo no pasara donde nunca pasa nada".

10) "Si te vas...": Más de ocho minutos de tema cantado de una forma ligeramente más melódica de lo acostumbrado por Iniesta, quien vuelve a demostrar su aptitud para hacer aflorar la dulzura en medio de la expresión soez. "Me pregunta por qué el hombre inventó la guerra. Y en silencio pregunta aún de cosas más serias. Yo me pongo palote sólo con que me toque". EFE