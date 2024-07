'El cielo de Salamanca’, mural de enseñanza astrológica según el ‘Tetrabiblos’ de Ptolomeo

'El cielo de Salamanca', uno de los tesoros artísticos de la Universidad de Salamanca (USAL), es un mural para la enseñanza del cielo astrológico según el Tetrabiblos de Ptolomeo, tal y como concluye un estudio científico publicado en la prestigiosa revista Journal for the History of Astronomy.

Los investigadores José Guillermo Sánchez (Universidad de Salamanca) y Pablo Recio (Politécnica de Valencia), demuestran en una investigación que el mural "no es una representación de un cielo real de agosto de 1475, sino que se trata de una iconográfica, seguramente basada en la edición de 1482 del libro Poeticon Astronomicon, de Higino, según recoge la USAL en una nota de prensa.

El mural, que en la actualidad es una parada imprescindible en cualquier visita cultural a Salamanca, cumpliría así "una doble función decorativa y didáctica donde los planetas están en sus casas o domicilios según el Tetrabiblos de Ptolomeo".

Error reciente

"El error de suponer que lo representado por la pintura es un cielo real de la segunda quincena de agosto de 1475 es una idea reciente, de 1992, donde el autor calculó las posiciones de los planetas en las constelaciones zodiacales y no en los signos zodiacales, que es como se hacía en el siglo XV. Autores posteriores han arrastrado el error", explican los científicos.

Journal for the History of Astronomy, revista de referencia en el campo de la astronomía, recoge este nuevo trabajo que Sánchez ha presentado en la XVI Reunión Científica de la Sociedad Española de Astronomía, celebrada reciente y conjuntamente con el Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC), del 15 al 19 de julio pasado en Granada.

"El profesor de la Universidad de Salamanca Rafael Laínez Alcalá, que estudió la pintura antes del traslado a su ubicación actual, ya sabía que los cálculos debían hacerse con los signos zodiacales", indicó entonces.

"Laínez Alcalá especuló con la idea de que representase el zodiaco en la fecha de nacimiento del príncipe Juan (30-06-1478), pero lo descartó, pues en esa fecha el Sol estaba en el signo de Cáncer mientras que en la pintura el Sol está en el signo de Leo y el Sol entra en Leo el 13 o el 14 de julio", contó durante su intervención.

Un cielo que no es el visto desde Salamanca

Fue el propio Laínez Alcalá quien le dio en 1951 a la pintura el nombre de 'El Cielo de Salamanca', aunque este nombre no significa que se trate de un cielo visto desde Salamanca, pues incluye constelaciones del hemisferio sur, como centauro, no visibles desde Salamanca.

La nueva interpretación de Sánchez y de Recio es coherente con las enseñanzas de la Universidad de Salamanca del siglo XV y el artículo propone cómo pudo ser el cuadro original.

La pintura se realizó cuando el catedrático de Astrología de la Universidad era Diego de Torres, "quien probablemente asesoró al pintor Fernando Gallego en la elaboración del mural", sugieren.

En sus apuntes de clase, Diego de Torres incluía "ejemplos explicativos de cómo se realizaban los cálculos astrológicos/astronómicos recurriendo a las tablas que el judío salmantino Abraham Zacut acababa de inventar y recogería en su primer libro de astronomía, el Hibbur".

Zacut, heredero de una larga tradición astronómica en hebreo, fue uno de los pocos astrónomos bajomedievales que llevó a cabo observaciones astronómicas y en Salamanca.

No representa el cielo de una fecha concreta

Para desentrañar el misterio los autores proponen una explicación muy sencilla que encajaría con la distribución de la bóveda original. En 'El cielo de Salamanca' la posición de los planetas en los signos zodiacales "se ajusta a los domicilios astrológicos recogidos en el Tetrabiblos, de Ptolomeo, y en el Tratado breve de las influencias del cielo, de Zacut".

Así, la nueva propuesta "es coherente con lo que el catedrático de astrología enseñaba en su cátedra y formaba parte de los estudios de medicina" y, además, hay constancia de que "en la pintura original había inscripciones con frases del Tetrabiblos".

"La pintura no representa el cielo de una fecha concreta, sino un cielo astrológico donde los planetas están en sus domicilios. Por ello, en el mural, muy probablemente, el Sol y Mercurio están junto a Leo y Virgo, pues son sus casas astrológicas, lo que se puede observar, además, en los signos zodiacales dibujados en las ruedas de los carros", han concluido los investigadores.