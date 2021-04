"Castellano", nueva novela de Lorenzo Silva de la revuelta de los comuneros

"Castellano" es el título de la nueva novela de Lorenzo Silva que llegará a las librerías el próximo 5 de mayo, editada por Destino, en la que relata la revuelta de los comuneros de 1521 contra Carlos V, "un sueño que marcó la identidad española", asegura.

Su empeño, dice Lorenzo Silva en un comunicado de la editorial, no era hacer un relato bélico o de aventuras, ni tampoco político ni sentimental, "sino recoger y sintetizar con la mayor integridad posible unos hechos que revelan el carácter de un pueblo -el castellano- y que fueron determinantes en la constitución de otro -el español-".

"De los dos me siento parte y por tanto no me acerco a ellos con la frialdad del historiógrafo -si es que esta existe- pero tampoco con la ligereza del que simplemente ensarta anécdotas para agitar o pasar el rato", explica el autor.

La historia de la revolución comunera "tiene muchos ecos en la España de hoy, y quizá esos ecos sean aún más significativos en tiempos que ofrecen indicios de desequilibrios y amagos revolucionarios, incluso airados, contra las estructuras preexistentes", indica Lorenzo Silva.

La épica revuelta de las gentes de Castilla contra el abuso de poder de Carlos V culminó en la batalla de Villalar, el 23 de abril de 1521. Las tropas imperiales arrollaron a las de las Comunidades de Castilla y decapitaron a sus principales capitanes: Padilla, Bravo y Maldonado.

Aquella jornada marcó el declive definitivo de un próspero reino que se extendía a lo largo de tres continentes.

Lorenzo Silva considera que "un castellano y español del siglo XXI no puede aspirar a hacer una lectura neutral de aquellos hechos": "solo puede intentar que sea honrada, y eso he procurado", recalca.