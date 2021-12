Camarón de la Isla, el flamenco hecho leyenda en el tiempo

José Monje Cruz, más conocido como Camarón de la Isla, nació el 5 de diciembre de 1950 en la localidad gaditana de San Fernando y falleció el 2 de julio de 1992 por un cáncer de garganta.

Este domigo el mejor cantaor de flamenco de España y una de las más importantes de nuestras figuras habría cumplido 71 años. Camarón y flamenco, flamenco y Camarón son dos palabras que van unidas gracias los éxitos cosechados por el artista y por el hito de llevar el flamenco a todos los rincones del mundo con un estilo propio. De hecho, algunos como el crítico Fermín Lobatón destacaba que el cantaor había dado al flamenco un “giro copernicano”.

Camarón de la Isla y Tomatito en la actuación del Colegio Mayor San Juan Evangelista de Madrid en 1992 (EFE)

En su discografía cabe destacar eldisco de oro que consiguió con el álbum ‘Soy gitano’, uno de los 17 que publicó a lo largo de su trayectoria.

Camarón mamó el flamenco desde antes de nacer, escuchando a su madre, la canastera Juana Cruz y ya con siete años cantaba en los autobuses que iban de la isla de San Fernando a Chiclana o Jerez, junto a su amigoRancapino.

José Monje consiguió hacer del flamenco un arte universal.

¿POR QUÉ SE LLAMABA CAMARÓN DE LA ISLA?

A José Monje todos lo conocemos como Camarón de la Isla y es así porque su tío José le llamaba ‘camarón’porque para él la apariencia de su sobrino: delgado, pelo rubio y piel blanca se le parecía a los típicos camarones.

Camarón de la Isla con menos de 17 años (EFE)

Y al encontrarse la ciudad de San Fernando en la isla de León, de ahí que se le conozca como la Isla, Camarón decidió unirlo a su apodo para formar su nombre artístico.

Un joven Camarón de la Isla en la mítica Venta de Vargas (EFE)

DE VENTA DE VARGAS A TORRES BERMEJAS

La historia de Camarón no se entendería sin hablar de dos locales en los que forjó su voz y su leyenda: Venta de Vargas y Torres Bermejas.

Desde pequeño actuaba de forma clandestina en Venta de Vargas, por su corta edad, un local de San Fernando donde se daban cita los grandes cantaores de la época. Allí escuchó a Manolo Caracol, el Niño de la Calzá o la Niña de los Peines quienes también fueron testigos de los inicios de un niño que más tarde se convertiría en una auténtica leyenda.

El día en el que se celebraba su 70 cumpleaños, Lolo Picardo gerente de Venta de Vargas decía a EFE que "Yo me lo imagino igual, con el pelo canoso, pero igual".

Más tarde, en el año 1986, decidió viajar a Madrid para trabajar y es allí donde conoce a Paco de Lucía en el conocido tablao flamenco de Torres Bermejas donde actuaban juntos. A partir de ese momento Camarón y Paco de Lucía forman una pareja extraordinaria, un tándem histórico, y juntos logran elevar al flamenco a lo más alto.

Paco de Lucía (EFE)

CAMARÓN DE LA ISLA Y PACO DE LUCÍA, DOS GENIOS UNIDOS POR Y PARA EL FLAMENCO

Tras la muerte de Camarón, Paco de Lucía decía esto de su amigo y de uno de nuestros artistas más importantes: “Pasados estos años de la muerte de Camarón su recuerdo me evoca una profunda tristeza pero al mismo tiempo me produce una alegría inmensa, alegría de que haya sucedido algo como Camarón y de tener en los discos todo lo que él nos ha dejado y a mí personalmente por los muchos momentos que he pasado con él. No todos han tenido la suerte de haber convivido en la misma época y en el mismo momento como yo he vivido con Camarón. Yo creo que Camarón ha dejado una escuela, ha dejado una música para que varias generaciones sigan disfrutando y sigan llorando con él”.

Camarón de la Isla, última actuación en directo en el Colegio Mayor San Juan Evangelista de Madrid en 1992 (EFE)

Para muchos la unión de Camarón y Paco de Lucía fue la unión de “dos genios” que “cambiarían para siempre el curso del flamenco”. Una voz y una guitarra unidas como nunca más la ha habido a lo largo de la historia.

Juntos grabaron nueve discos entre los años 1969 y 1977, hasta que decidieron emprender caminos en solitario.

Hace unos años, la viuda de Camarón de la Isla, Dolores Montoya, ‘La Chispa’, celebrado la unión de su marido con Paco de Lucía en el Congreso’Leyenda Camarón.25 años’ que se celebró en San Fernando. ‘La Chispa’ decía que “sin ellos el flamenco no sería Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad (desde noviembre de 2010). Son una fuente de la que todos los músicos tienen que beber”.

Cabe recordar Paco de Lucía cuando recogió el Premio Príncipe de Asturias llegó a decir que el 60% del Premio era mérito de Camarón.

LA LEYENDA DEL TIEMPO

Con su décimo álbum, ‘La leyenda del tiempo’, Camarón se convirtió en auténtica leyenda en vivo y tras su muerte al realizar uno de los discos más importantes de la historia del flamenco.

Una auténtica revolución y una apuesta muy importante para Camarón con la que el artista arriesgó al incorporar elementos que no se habían escuchado nunca antes en una obra de este palo.

Camarón de la Isla y Tomatito en el año 1991 (EFE)

Publicado el 16 de julio de 1979 lo grabó bajo la producción deRicardo Pachón, en estudio, y rodeado de: Tomatito, Raimundo Amador o Kiko Veneno.

Y aunque el sonido no fue bueno, no fue un éxito de ventas y recibió muchas críticas a Camarón le gustaba mucho y se dio cuenta de que algo se estaba moviendo en los cimientos del flamenco. Tras publicar ‘La Leyenda del tiempo’ estas fueron algunas de las palabras del cantaor: "Quiero salir de lo impuesto y al flamenco darle vida con humildad y respeto, aunque me cueste la mía".

La canción que da nombre al disco "La leyenda del tiempo", fue considerada la cuarta mejor canción de la historia del Pop/Rock español, por los lectores de la revista Rolling Stone en su edición española.

CAMARÓN, INFLUENCER: UN ESTILO QUE TODOS QUERÍAN IMITAR

Más allá de su música, de su voz, la leye da de Camarón dela Isla es más grande aun si recordamos que también se convirtió en icono, en lo que hoy llamamos influencer, creando tendencia con su manera de vestir: las camisas de lunares, el chándas y las cadenas de oro. Lo que hoy pordía considerarse un estilo de vanguardia y que se puede ver en alfombras rojas como la de los Grammy.

De heho, así es como lo definen alguno de los grnades diseñadores, como es el caso de Juana Martín, "Camarón es un mito que marcó tendencia por su estilo de vida, su forma de ser y su manera de vestir".

Su cante y su forma de vestir despertó una locura que, aún hoy, veintiocho años después de su muerte, sigue vigente. En el escenario, la presencia de Camarón levantaba pasiones, en la calle la gente le gritaba "¡Camarón, guapo!".

Destaca Martín de su vestuario que "vestir chándal con cadenas de oro lo inventó él", reconociendo que "esa mezcla, antes se veía como 'cani', era sinónimo de gitano".

Para Juan Duyos, Camarón era un "moderno", lo más para aquella época, un "visionario y transgresor" que rompió moldes en el vestir y se convirtió en un "icono" a nivel mundial.

"Su imagen bohemia siempre ha funcionado, él era especial", añade Martín que destaca el armario del artista su mítico gabán de napa negra anudado a la cintura o la gabardina de cuero marrón.

No imitaba a nadie, creó su propio estilo con camisas con topos, pantalones milrayas o abrigos de piel de zorro. Camarón comienza a vestir trajes de chaqueta setenteros con solapa ancha y pantalón de campana, "un traje clásico que él hizo suyo desabrochando varios botones de la camisa o anudando lazadas al cuello", explica el diseñador Leandro Cano.

"Cuando llegué a Madrid la gente se extrañaba porque iba vestido con traje. Al final, todos han querido vestir como yo", dijo en varias ocasiones Camarón de la Isla (San Fernando, Cádiz, 1950-Badalona, Barcelona, 1992).

Camarón mostró la cultura y "el vestir español al mundo", basta recordar los estampados de lunares, volantes, sombreros españoles y ese estilo campero de tierras andaluzas cuando iba al Rocío, recuerda la diseñadora cordobesa.

Camarón de la Isla y Rocío Jurado en el programa "Primero Izquierda" presentado por Carlos Herrera (EFE)

CUANDO DIJO 'NO' A MICK JAGGER

La música de Camarón llegó a todos los rincones del mundo y encandiló a las grandes estrellas de la música deaquellos tiempos. Tal es el caso, que una de la sveces que Mick Jagger, actuaba en Madrid quiso que el isleño cantara en una fiesta privada que organizaba tras el concierto por la que le ofrecía cinco millones de pesetas (unos 30.000 euros)

Finalmente, el cantante de los Rolling Stones, se quedó con las ganas de escuchar al mismísimo Camarón de la Isla una vez que éste rechazço la oferta diciendo que "esos gachés no saben de flamenco".