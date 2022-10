Calviño:No puede ser que la inteligencia artificial solo hable chino e inglés

La vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, ha apostado hoy por proseguir en el esfuerzo emprendido por el Gobierno a través de la Agenda Digital para que "la inteligencia artificial piense en español".

"No puede ser que solo hable chino e inglés", ha aseverado durante el Perte Nueva Economía de la Lengua, que está dotado con 1.100 millones de euros de los fondos europeos "Next Generation", convencida de que "las medidas cambian la realidad", como ha mostrado el esfuerzo del Gobierno para "reducir la brecha de género".

Calviño, que desde su cartera gestiona los retos de transformación digital, ha subrayado que este objetivo es especialmente importante para "las personas", porque "si la tecnología no sirve para mejorar la vida de la gente, de qué sirve".

"Nos creemos que son 1 y 0, pero una parte muy importante es oral, como cuando el médico explica en el ordenador los síntomas del paciente. Si no nos aseguramos de que esa tecnología piense como nosotros, como una mujer que explica en español qué le duele, las respuestas que ofrezca no responderán a nuestra forma de ver la vida", ha argumentado.

La ministra ha destacado que con 600 millones de personas que hablan español en el mundo, "España parte en esta nueva economía de la lengua con una posición de ventaja extraordinaria" para "aprovechar las oportunidades y enfrentarnos a los retos del proceso de digitalización".

En ese esfuerzo, ha enumerado los cinco ejes en los que se está trabajando desde el Gobierno, empezando por los "corpus" o conjuntos de palabras, conceptos, etc. para conseguir que las máquinas se puedan entender entre ellas en español y en las lenguas cooficiales.

Asimismo, ha destacado la necesidad de impulsar industrias basadas en tecnologías del lenguaje, la ciencia en español y potenciar los repositorios para que los investigadores no tengan que publicar en inglés para que sus hallazgos se divulguen, así como promover el aprendizaje de nuestro idioma (especialmente en potencias como China, India y EE.UU.) y fortalecer la industria cultural con el hub audiovisual.

Durante este acto, Cristina Gallach, Comisionada Especial para la Alianza por la Nueva Economía de la Lengua, también ha afirmado que este evento se ha llevado a cabo porque este Perte no quiere "dejar a nadie a atrás".

Unas palabras que ha agradecido Luis Cayo, presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), quien ha destacado que "imponer una gestión de la diversidad no es malo, sino distinto, no quita sino que pone, no supone una carga, sino que enriquece".

Según Cayo, la lengua de signos" no sólo tiene "la misma legitimidad, la misma creatividad y la misma capacidad de crear arte que las lenguas orales", sino que también tienen efectos económicos, como lo tienen "el subtitulado", la "lectura fácil", los pictogramas o la audiodescripción.

En el bloque de "Diversidad" Adrián Arnaiz, investigador del Centro Ellis de Inteligencia Artificial, ha centrado su intervención en cómo el ser humano transmite sus "sesgos" a los algoritmos. "La inclusión, si no se lleva a cabo, es discriminación hacia un grupo", ha dicho.

En el ámbito de la igualdad de género Estrella Montoliú, experta asesora en comunicación, ha propuesto medidas frente al sesgo existente en la Inteligencia Artificial como "tener más mujeres en todos los ámbitos de la tecnología e incluir más formación en las carreras técnicas sobre la existencia de géneros".