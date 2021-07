Barcelona dedicará en noviembre una exposición inmersiva a Frida Kahlo

Ideal, Centro de Artes Digitales de Barcelona, acogerá el próximo mes de noviembre el estreno mundial de la primera experiencia inmersiva centrada en la biografía de la artista Frida Kahlo, una de las figuras más influyentes del siglo XX.

Según ha informado Ideal, la exposición inmersiva "Frida Kahlo. The life of an Icon", es "una ambiciosa propuesta" basada en una profunda investigación biográfica que, a diferencia de las experiencias existentes que consideran exclusivamente las obras de grandes artistas, muestra un enfoque inédito sobre "el ser humano, la hija, amiga, esposa, amante, mujer y finalmente, el mito que ha trascendido".

La experiencia inmersiva, coproducida por Ideal, ARF y la Frida Kahlo Corporation, permitirá descubrir a la artista más allá de su obra, transitando por su vida a través de fotografías, objetos, documentos y elementos hasta hoy poco conocidos.

Con Frida Kahlo, Ideal confirma su apuesta por "el arte digital para conectar con espectadores de todas las edades", después de las experiencias recientes dedicadas a Claude Monet y Gustav Klimt. EFE.

jo/hm/cc