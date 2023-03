Alejandro Sanz: ¿Colaborar con Rosalía o C. Tangana? "¿Por qué no?"

Javier Herrero.

Alejandro Sanz se adapta a los tiempos con el lanzamiento de su primer EP, un disco de tres cortes en el que colabora con el cantautor venezolano Danny Ocean y con el productor fetiche de C. Tangana, Alizzz, en un flirteo con el mundo del urbano latino que invita a imaginar más posibles colaboraciones de futuro.

¿Trabajaría también con el autor de "El madrileño" o con Rosalía, quien precisamente este viernes lanza un EP? "Nunca se sabe. Para mí los dos son grandes artistas y, si se diera la ocasión, claro, por qué no. Me encanta compartir la música", ha respondido a EFE ante dos de las opciones más evidentes en estos momentos.

Más allá de las hipótesis, lo que ya es una realidad es ese primer álbum de duración media (o "extended play" en inglés, EP) que lleva por título "Correcaminos" y que, como canta en el tema homónimo, le ha impreso otra velocidad a su carrera.

"Los tiempos lo piden. Lo que no se puede es estar en medio, entre la época de los discos en los que uno se pasaba 6 meses en un estudio para grabar y estos que corren con otra agilidad. Yo tenía estas tres canciones y me quemaban en las manos", alega.

Anticipa además que no habrá que esperar al LP que tome el relevo al previo "SANZ" (2021) para escuchar más material inédito suyo en los próximos meses.

"Iremos teniendo música seguro", indica al advertir las ventajas de este sistema: "Así puedo ir grabando canciones y sacarlas, de forma que todo lo que vaya en el álbum sea escuchado".

Sobre "Correcaminos", la canción bandera de este lanzamiento, cuenta que era la oportunidad que llevaba "bastante tiempo" esperando para trabajar junto a Danny Ocean.

"Es uno de los artistas más personales y con más talento que hay, muy original en su forma de hacer las cosas y un tipo que no se da por vencido, que siempre está a la búsqueda de algo mejor, muy sofisticado además en el estudio", señala.

Buenas palabras tiene también para el productor del tema, Alizzz, especialmente célebre por su trabajo a los controles al servicio de artistas como C. Tangana, Jorge Drexler o Amaia Romero.

"No había oído hablar de él hasta que me mostraron su trabajo y alguien de mi equipo lo propuso. Es un tipo muy serio y muy sensible en el estudio, también muy testarudo con la excelencia en el sonido, así que nos entendimos muy bien", celebra.

Como anticipándose a posibles críticas por la deriva estilística del tema, el español canta en la letra: "Y cuando juzguen y critiquen y me pregunten por qué agarré este camino, soy un viajero, un aventurero, soy el motherfucking correcaminos".

"Llevo mezclando urbano con mi música desde hace 20 años, así que no lo considero nada nuevo", repone el autor de temas como "No es lo mismo", tras insistir en que él siempre ha entendido su composición "de forma abierta, con amplitud" y generosidad" al hacer convivir diferentes géneros, "sin miedo a los estilos".

El EP se completa con dos temas en los que su firma resulta más reconocible, "Cuándo" y "Volé", en el que entabla un diálogo con el niño que dejó de ser.

"Intento que no se vaya del todo, pero hay partes de ese Alejandro que ya no existen, la inocencia por ejemplo. Antes creía que todo el mundo era bueno y confiaba mucho al poner aspectos de mi vida en manos de los demás. Las decepciones van separándote de ese niño, pero también ganas en capacidad de decisión", reflexiona.

Llama la atención otra parte de la canción, en la que dice: "Y volé, volé y volé sin mirar atrás, volé, volé, volé hacia la libertad".

"No he parado de volar hacia la libertad desde que empecé en esto. De hecho empecé en la música para poder ser libre", afirma quien, tras incluir el tema retrospectivo "Bio" en su anterior disco, considera "bueno echar de vez en cuando la vista atrás, ver dónde estás y qué ha pasado anteriormente para mirar hacia dónde ir".

Ese ánimo coincide con el anuncio de la apertura de una casa-museo dedicada a su figura en la localidad natal de su madre, Alcalá de los Gazules (Cádiz). "Es una maravilla (contar con algo así). Es también un poco un repaso de mi vida, pero más que una casa-museo al uso con objetos, es un lugar donde vivir experiencias sensoriales y escuchar cosas que solo están allí", explica.

El 14 de abril retomará en Bogotá la gira de presentación de "Sanz en vivo", un extenso "tour" que recalará en primavera por otras ciudades latinoamericanas como Lima (20 de abril), Guayaquil (22 de abril), Santiago de Chile (26 y 27 de abril) o Buenos Aires (11, 12 y 14 de mayo), por citar algunas.

Volverá a España a partir del 3 de junio, cuando actuará en Pamplona y ofrecerá conciertos en puntos como Valencia (15 de junio), Barcelona (17 de junio) o Madrid (29 y 30 de junio), para rematar el verano y arrancar el otoño en EE.UU., con actuaciones como las de Miami (23 de septiembre), Nueva York (30 de septiembre) o Los Angeles (14 de octubre).