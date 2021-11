AECINE: La clave de la ley audiovisual es la producción independiente

La presidenta de la Asociación Estatal de Cine (AECINE), María Luisa Gutiérrez, ha alertado hoy de que "se está desviando el debate sobre la ley audiovisual" y que la clave es la definición del productor independiente y no tanto las lenguas cooficiales.

"Se está desviando el debate por la defensa de ERC de las lenguas cooficiales; nosotros insistimos en la definición del productor independiente porque es quien asegura la diversidad cultural y dentro de esa diversidad están las lenguas cooficiales", ha dicho a Efe Gutiérrez durante la presentación en Madrid de la asamblea general de CEPI, asociación europea de producción audiovisual.

El martes pasado el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, anunció un acuerdo con el Gobierno, dentro de la negociación de los Presupuestos de 2022, para incluir en la nueva Ley Audiovisual la obligación de que las plataformas de 'streaming' que operan en España oferten obligatoriamente al menos un 6% de sus contenidos en lenguas cooficiales.

La reforma de la Ley General de Comunicación Audiovisual, impuesta por una directiva europea, lleva un año de retraso y se espera que llegue en las próximas semanas al Consejo de Ministros tras haber sido sometida a dos rondas de consultas públicas con el sector.

"Tenemos dos definiciones diferentes del productor independiente, una en la Ley del Cine y otra en la Ley audiovisual", explica Gutiérrez. "Lo que pedimos es acercarnos a la definición de la Ley del Cine y todas las asociaciones del sector hemos hecho alegaciones para ello, pero no nos hicieron caso en ninguna de las dos rondas de consultas".

Lo que quieren asegurar es que el productor sea realmente independiente, "que no dependa de ningún medio de comunicación y que no tenga capital mayoritariamente extracomunitario", precisa la presidenta de AECINE, que no ha tenido acceso aún a la última versión que irá al Consejo de ministros.

La Asamblea General de CEPI, una asociación con más de 30 años de historia y que representa a más de 8.000 productoras independientes europeas, se celebra hoy y mañana en la sede de la Academia de Cine y se espera que la semana que viene presenten sus conclusiones.

En la sesión de apertura, su presidente, el francés Jerome Dechesne, ha hecho hincapié en que la principal batalla en común a nivel europeo es la defensa de la territorialidad, que ve en peligro por la actitud de la actual Comisión Europea.

"La Comisión cree que no hay suficiente circulación de productos audiovisuales europeos dentro de Europa y quieren acabar con la territorialidad por el hecho de que somos uno de los pocos sectores no afectados por el mercado único", ha señalado a Efe Dechesne.

La venta y preventa de derechos audiovisuales por países es una de las principales fuentes de financiación para los productores y es la base del mercado de la distribución. Según Dechesne, más de tres cuartas partes de las exportaciones audiovisuales se producen dentro del mercado europeo.