La 080 Barcelona Fashion celebra su 28 edición de forma virtual

La 080 Barcelona Fashion inaugurará su 28 edición este lunes con un formato digital a través de la 080TV, una web desde la que el público podrá seguir hasta el 28 de octubre esta pasarela de moda, impulsada por la Generalitat a través del Consorcio de Comercio, Artesanía y Moda.

La 080 Barcelona Fashion reunirá a lo largo de esta semana a un total de 22 diseñadores y marcas de moda catalanas de reconocimiento internacional, como All that she Loves, Custo Barcelona, Eiko Ai, Eñaut, Escorpion, Is Coming, Lebor Gabala, Lola Casademunt, LR3, Martín Across, Paloma Wool, The Label Edition, The (Real) Garcia o Y_Como.

Asimismo, por la pasarela pasarán las creaciones de diseñadores como Álvaro Calafat, Juan Avellaneda, Guillermina Baeza, Júlia G. Escribà, Moisés Nieto, Paola Mole y Txell Miras.

El certamen se concibe, según la organización, como una "plataforma abierta y multidisciplinar, con vocación internacional y compromiso hacia la sostenibilidad", y mantiene el lema de años anteriores: 'Undress your mind' ('Desviste tu mente').

En esta edición, los organizadores reiteran su apuesta "por un casting multirracial", que consideran "reflejo de la diversidad cultural y cosmopolita del país", lo que también ha conllevado la inclusión de modelos de diferentes tallas, edades y etnias.

El conseller de Empresa, Roger Torrent, será el que dé hoy a las 17.50 horas el pistoletazo de salida oficial a la nueva edición de la 080 Barcelona Fashion. EFE.

