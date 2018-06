DGT y Fiscalía piden más compromiso con la seguridad vial y con las víctimas

El director general de Tráfico, Gregorio Serrano, y el fiscal de Sala de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas, han pedido este viernes "más compromiso de todos" para luchar contra la siniestralidad en las carreteras y para mejorar la atención a las víctimas.

Lo han solicitado en la inauguración de las XXI Jornadas Mediterráneas de Seguridad Vial organizadas por la Asociación de Prevención de Accidentes de Tráfico, con la colaboración de la Asociación Española de la Carretera y la Fundación Mapfre.

Gregorio Serrano ha advertido de que "un segundo de tiempo cambia nuestra vida para siempre como bien saben aquellos que han sufrido el zarpazo de un accidente de tráfico".

A su juicio además de realizar mas controles como los de velocidad y consumo de alcohol y drogas son necesarias otras medidas como que la educación vial sea una asignatura obligatoria en el currículum escolar.

Ha aclarado que no se trata tanto de enseñar el Código de la Circulación en los colegios sino más bien de que los alumnos aprendan desde su edad escolar valores y respeto y tengan una concienciación de los peligros en la carretera.

Serrano ha destacado igualmente el trabajo de la Dirección General de Tráfico (DGT) para mejorar la formación vial y en materia de comunicación con anuncios en medios de comunicación y en las redes sociales para potenciar la concienciación.

"Pero como colofón tras este año y medio en el que he sido director general de Tráfico en mi opinión lo que hace falta es más compromiso de todos, tanto de las distintas administraciones (ayuntamientos, comunidades autónomas y Estado) como de medios de comunicación, sociedad civil y tantos y tantos sectores implicados", ha recalcado.

Al respecto ha abundado en que "no conseguiremos el reto" de que cada vez haya menos accidentes "si no tenemos claro que la seguridad vial debe ser una prioridad para el país y si seguimos conformándonos con la muerte en cómodos plazos de las víctimas de tráfico".

"Si en España cayeran todos los años diez o veinte aviones esto estaría ya solucionado", ha comentado Serrano, que ha recordado que el año pasado se produjeron unos cien mil accidentes de tráfico en territorio español cada uno de los cuales afectó de media a diez personas entre víctimas, familiares y amigos.

El director general de Tráfico ha subrayado que esto quiere decir que "todos los años alrededor de un millón de personas se ven afectadas en España por accidentes de tráfico".

"Ahora que me marcho os pido que sigáis trabajando en este compromiso. Me voy triste pero contento porque me voy como empecé, con las víctimas", ha concluido Gregorio Serrano.

Por su parte Bartolomé Vargas ha reconocido la "gestión excelente" de Gregorio Serrano y ha coincidido con él en la necesidad de más compromiso con la seguridad vial en todos los ámbitos, como el preventivo y el educativo, y para mejorar la atención a las víctimas.

Ha advertido de que en los casos que llegan a la Fiscalía se ha detectado la realidad del componente del azar y que "todos podemos ser víctimas" y que "todos somos corresponsables por nuestros comportamientos al conducir".

Bartolomé Vargas ha incidido en que "queda mucho por hacer en la atención a las víctimas de los accidentes de tráfico, que enseguida se sienten olvidadas".

"Nos tenemos que esmerar todos, policías, fiscales y jueces, que deben recibir a las víctimas además de defender sus derechos para que cobren sus indemnizaciones pronto, que siempre serán insuficientes ante el dolor por ejemplo de la muerte de un hijo", ha apostillado.