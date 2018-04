"Reciclamos ropa, insertamos personas"

La acumulación en casa de ropa que no usamos, está a la orden del día. Ahora Cáritas ha iniciado un nuevo proyecto para darle una segunda vida a toda esa ropa que ya no nos ponemos. Esta iniciativa puede cambiar la vida de mucha gente. Como la de Encarna Moraño, de 47 años. Vive en Barcelona, y la mayoría de su vida ha trabajado como ama de casa. Hasta que un día se quedó sola, con una hija menor de edad a su cargo y una hipoteca. Se vio obligada a buscar un nuevo trabajo, pero no fue tarea fácil. Le fue imposible, hasta que Cáritas se cruzó en su camino y le ofreció trabajo en una gran iniciativa, MODA-re.

"Impulsamos la economía social, y el principal objetivo es la creación de empleo sostenible"

En 'La Tarde' hemos hablado con ella para conocer más de cerca su nueva labor dentro de Cáritas: "Soy triadora, es decir, selecciono la ropa que recibimos de la gente que dona. Luego esa ropa va destinada a las personas más necesitadas". Comenzó a trabajar a través de los servicios sociales de la población en la que vive: "En 2014 entré con contrato de inserción, con el que estuve durante tres años. Ahora ya formo parte del equipo".

Cáritas dispone de 3800 contenedores rojos y 80 tiendas: "Impulsamos la economía social, y el principal objetivo es la creación de empleo sostenible. En el lema que hemos lanzado, decimos que reciclamos ropa para insertar personas. No tendría ningún sentido la parte más ambiental y de trabajo técnico que hacemos en nuestras plantas, sino fuera por este empleo que damos a las personas". Las personas que tienen necesidad de ropa, se les atiende desde las Cáritas parroquiales o diocesanas: "Se les da un vale con el que el que acuden a las tiendas para probarse al ropa. Algo mucho más digno que como se hacía antes".

ESCUCHA LA ENTREVISTA COMPLETA | Encarna Moraño y Rubén Requena en 'La Tarde'

Hay dos formas de ayudar en este proyecto: "Acercándote a cualquiera de los contenedores de color rojo y con el símbolo de Cáritas o acudiendo a una de las 80 tiendas repartidas por casi todo el territorio nacional". En total se recogen más de 30 mil toneladas de ropa al año, es decir, unas 90 millones de prendas.