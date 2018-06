¿Se puede prohibir el teléfono móvil en los colegios españoles?

La Asamblea Nacional Francesa ha adoptado la enmienda de prohibir en las aulas, en el patio y en las actividades extraescolares, el uso de teléfonos móviles. Una norma que entrará en vigor el próximo curso escolar. La prohibición es para los colegios con niños de hasta 15 años. Eso sí, les deja a los propios centros la capacidad de regular la aplicación de esta norma. Es decir, será el colegio el que tiene que establecer cuando y como custodiar los teléfonos o cómo serán los castigos por infringirlas. La única excepción del uso del móvil son los usos pedagógicos.

Era un compromiso del gobierno de Macron ante un problema global que afecta a todos los países, colegios y familias del entorno comunitario europeo. Es decir, todos tenemos el mismo problema al que hacer frente: el mal uso de los móviles. En España no existe una normativa unánime, aunque ha habido intentos en diferentes comunidades autónomas por regularlo. Es el caso de Castilla la Mancha o Madrid. Sin embargo, hoy por hoy es cada centro el que a través del reglamento interno de cada colegio tiene la autonomía de decidir qué se puede o no se puede hacer.

¿QUÉ OPINAN LOS PADRES?

Desde las Asociaciones de padres como la CONCAPA se viene trabajando para intentar poner fin al mal uso de las tecnologías en el entorno familiar pero también en las aulas. Son partidarios de una regulación común en todo el país. Pedro Caballero es presidente de CONCAPA “Estamos buscando de que manera legal se puede hacer, aunque son muchos los centros que han adoptado la prohibición, pero la realidad es que todos lo llevan”.

El caso del Colegio Arenales de Carabanchel es precisamente el de abrazar la prohibición. No se pueden llevar móviles al colegio. No pueden dejarlos en las carteras: “A los padres se les explica por escrito que está prohibido traer los móviles y si alguno por necesidad familiar debe traerlo los alumnos se comprometen a dejar el móvil apagado en elaparcamóviles que tenemos en el colegio. En primaria no los trae nadie, en secundaria sí, dejan el móvil con su nombre con un sistema establecido para que esté apagado y a las cinco cuando se van a casa pueden recogerlos”, explica Jose Luis Morrero Director del colegio. Sin embargo no serían adolescentes si no infringieran las normas, algo que pasa. Pero hay consecuencias: “ Si se pilla a alguien se le quita el teléfono, se le devuelve 24 horas después y tiene que venir sus padres a buscarlo. Es un castigo para los padres también, porque significa que el padre o la madre tiene que reservarse algo de su tiempo para solucionar este problema. Todo esto se explica con anterioridad por escrito para que no pille a nadie por sorpresa. Esto implica que los padres tienen que involucrarse y corregirlo”.

Este sistema que llevan utilizando desde hace tiempo en el colegio implica una educación previa para padres y alumnos, además teniendo en cuenta que este centro es completamente digitalizado “Cada vez usamos menos papel, los chicos trabajan con pizarras digitales y con Ipad, pero les enseñamos a usarlo”explica Morrero. “Trabajan con Ipad, y pizarras digitales, el papel cada vez es menos frecuente, no hay libros en papel. Pero tienen prohibido el móvil, por motivos de seguridad y privacidad que los alumnos no saben usarlo adecuadamente y lo hacemos por prevención. El Ipad, está controlado, está formado educado explicado, con unos márgenes de libertad algunos los usan bien y otros mal. El teléfono móvil está prohibido por un asunto de privacidad, de manera preventiva, porque tenemos demostrado que no lo saben usar”.

NO LES PROHIBIMOS HACER COSAS, LES ENSEÑAMOS

Los expertos como María Zabala al frente de iwomanish no creen que la solución pase por prohibir: “Les tenemos que enseñar lo que hay que hacer según lo que consideramos que es lo correcto. Por una parte lo de Francia no es una medida horrosa porque quiere regular que un dispositivo se utilice en el aula con fines de aprendizaje y no se utilice con otros fines menos positivos fuera de ese aula, pero es en ese uso cuando hay que enseñarles, educarles y si le prohíbes no aprende a utilizarlo. Si no hay móviles no habría fotos comprometidas circulando, pero va a seguir habiendo malos comportamientos en el patio. Si se pelean jugando al fútbol ¿les prohibimos que jueguen? No les enseñamos a hacerlo con normas de convivencia”. María Zabala, experta en alfabetización digital cree que estamos intentando solucionar conflictos humanos con la tecnología de por medio por eso debemos explicarles que “el uso de móvil tiene que estar regulado y conocer los motivos de esa regulación y cual es su papel en todo ello”.

Para Marrero, director del colegio, “El problema de los adolescentes con los móviles se llama papá, mamá, profesores y sociedad que no hemos estado a la altura de la educación que ellos necesitaban recibir”. Zabala insiste en que un niño de nueve años no necesita un smartphone “los niños tienen que tener un acceso gradual a la tecnología”.