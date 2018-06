La promesa de Sánchez en COPE en 2015 si llegaba a presidente: "Me rapo"

El nuevo presidente de Gobierno, vía moción de censura, Pedro Sánchez se sometía el 6 de octubre de 2015 a un test informal realizado por uno de los redactores de COPE tras haber pasado por los micrófonos del programa 'Herrera en COPE'.

"Si sale elegido presidente del Gobierno en un futuro, ¿qué se apuesta?", le preguntaba el periodista. "Si salgo presidente me rapo, pero no al cero, un poco mas corto que ahora”, afirmaba con una sonrisa.

Además el secretario general del PSOE respondía a otras cuestiones personales: “¿Playa o montaña? “Montaña”; ¿huevos rotos con jamón o tortilla? “tortilla española”; ¿Lo más absurdo que ha hecho para ganar un voto? “Me he subido hasta a un aerogenerador”; ¿y por amor? “casi todas”; ¿Si fuera a una isla desierta a quién se llevaría, Rajoy, Iglesias o Rivera?,“al que fijo no me llevaba era a Rajoy”, respondía tajante.

El líder socalesta se sometía a este cuestionario en octubre de 2015, a tan solo unos meses de las elecciones del 20 D y tras una entrevista en la que aseguraba rotundamente a Carlos Herrera que no sería presidente “a cualquier precio”.