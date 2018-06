Sánchez: "Es razonable trasladar a los presos independentistas a Cataluña"

Pedro Sánchez ha sido entrevistado este lunes en Moncloa por los periodistas de TVE, Ana Blanco y Sergio Martín. Esta ha sido la primera entrevista desde que Sánchez llegó al Gobierno tras la moción de censura contra Mariano Rajoy. Son muchos los frentes que tiene abierto el nuevo presidente, como la llegada del Aquarius, la situación actual en Cataluña, la dimisión de Màxim Huerta como ministro de Cultura y Deporte, la subida de las pensiones o la reforma laboral; y ellos precisamente se ha hablado durante la entrevista.



“Pienso agotar la legislatura y convocar las elecciones en el año 2020”, ha comenzado diciendo el presidente.



En cuanto su posición con los partidos de la oposición, o los partidos de izquierdas como Podemos, Sánchez ha asegurado que "con Pablo Iglesias hay acuerdo en determinados temas, como distribuir el crecimiento económico o la agenda de regeneración democrática". "Hay otras cuestiones de Estado que espero coincidir con el Partido Popular".



El tema Cataluña ha sido otro de los temas principales de la entrevista. Sánchez ha asegurado que espera reunirse “con el señor Torra a principios del mes de julio y activar algunos mecanismos que no se activan desde 2011. Este viernes acudiré a Tarragona con el Rey a la inauguración de los Juegos del Mediterráneo".



El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha considerado "razonable" que los presos soberanistas catalanes sean acercados a cárceles de Cataluña cuando acabe el periodo de instrucción judicial. Sánchez ha indicado que ese momento será cuando Instituciones Penitenciarias tomen la decisión sobre el traslado de los presos independentistas. Según ha argumentado, se trata de que estén cerca de sus familiares, pero también de sus letrados, porque el derecho a la defensa se tiene que poder "ejercer y materializar".



Una situación que ha diferenciado de la de los presos etarras, después de que algunas voces en el País vasco hayan pedido también su acercamiento a prisiones de Euskadi después de que ETA haya anunciado su disolución.



Según el presidente del Gobierno, en el caso de los presos etarras se trata de sentencias firmes. "Cuando estamos hablando de los presos de ETA son cosas distintas. Tenemos que abordar el fenómeno de otra manera, con una política distinta", ha añadido el jefe del ejecutivo.



Otro tema fundamental en la entrevista ha sido la llegada del Aquarius a las costas españolas. El presidente ha dicho lo siguiente al respecto: "Lo que ha ocurrido con el Aquarius es que la indiferencia nos puede llevar a que se podía convertir en una auténtica tragedia humanitaria. El Gobierno de España tiene que hacer un llamamiento a la solidaridad de la Unión Europea.



"Agradezco al presidente de la República francesa la ayuda que nos ha prestado. Voy a comenzar una ronda de viajes para hablar con los líderes europeos. Las fronteras se pueden proteger sin lesionar a los seres humanos. Tenemos que hacer una política migratoria sensata, tenemos que dar una respuesta europea. La primera llamada que hice como presidente fue al primer ministro marroquí. Nos emplazamos a conocernos personalmente", ha añadido Sánchez.



Las pensiones han sido otro de los temas a tratar en los que Sánchez ha sido claro. "Este Gobierno va a hacer todo lo posible para garantizar el sistema de las pensiones. El Fondo de Reserva de la Seguridad Social está por debajo de los seis mil millones de euros. El Gobierno de España está mirando las cuentas públicas para quitar el copago sanitario. La capacidad recaudatoria es muy baja. El aumento del SMI también significarán un alivio para las cuentas de la Seguridad Social".



Sobre la dimisión del ministro de Cultura y Deportes, Màxim Huerta, el presidente ha expresado que "si me hubiera contado lo de Hacienda probablemente no lo hubiera nombrado. La moción de censura cambió la política en España". "El mandato de la regeneración democrática es un mandato que pienso cumplir".



Sánchez ha añadido que quiere cumplir el pacto contra la violencia machista que firmaron todos los partidos políticos. Carmen Calvo será la encargada de materializar la lucha contra la violencia machista.

Ha confirmado además que el PSOE luchará para acabar con la brecha salarial y apoyará una iniciativa que ya está puesta en marcha por Unidos Podemos. "El 8 de marzo este país cambió. Hay un antes y un después", ha destacado.

Sobre la exhumación de los restos de Francisco Franco en el Valle de los Caídos, Sánchez considera "España no se puede permitir símbolos que separen a españoles. Es una cuestión de cerrar heridas. Apelo también al Grupo Popular".



La postura de Sánchez sobre el Partido Popular y sus polémicos casos de corrupción en los que está involucrado ha sido otro tema a destacar de la entrevista. "Nunca voy a decir que el PP es un partido corrupto. Hay muchos militantes que se avergonzaron. El PP es un partido clave en el sistema español. El nuevo líder del PP va a contar con mi lealtad".