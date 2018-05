Iglesias pone fecha a la consulta sobre su continuidad y la de Montero este lunes

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, comunica a la ejecutiva del partido este lunes la fecha y los detalles de la consulta a las bases sobre si él y la portavoz de la formación en el Congreso de los Diputados, Irene Montero, tienen que dimitir por la compra de un chalet de 600.000 euros.

Este sábado, Iglesias y Montero anunciaron que someterán sus cargos y su continuidad como diputados a la decisión de los inscritos, tras la polémica suscitada por la compra de esta vivienda. Ambos señalaron que consideran que se ha abierto un debate sobre su credibilidad y que se han traspasado "todos los límites posibles de la intimidad".

¿Consideras que Pablo Iglesias e Irene Montero deben seguir al frente de Podemos?", será la pregunta a la que podrán responder las bases de la formación morada. "Les toca a ellos decidir si somos dignos de seguir", dijo Pablo Iglesias, que ha agregado: "Si nos dicen que hemos de dimitir, dimitiremos".

Antes, en la tarde de este sábado, Podemos había enviado a sus inscritos un correo electrónico en el que denuncia una campaña de "acoso y destrucción reputacional" a raíz de las informaciones sobre la compra del chalet. "No te metas en política. No te metas en Podemos. Ya has visto lo que hemos hecho a Irene Montero y a Pablo iglesias y el siguiente puedes ser tú", señala en forma irónica el mensaje titulado "No te metas en política, primer aviso".

El correo afirma que hubo un tiempo que en España "nos contaron que era mejor no meterse en política y que si lo hacías, debías atenerte a las consecuencias" y destaca que, aunque en democracia las cosas son distintas, ahora hay que "saber elegir bien el partido".