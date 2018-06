Monumental cabreo de Torra en Washington por un discurso del embajador español

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, abandonó hoy un acto en Washington molesto por el discurso que estaba haciendo el embajador español en EE.UU., el exministro de Defensa Pedro Morenés. El incidente ocurrió esta noche durante la recepción oficial de inauguración del festival cultural Smithsonian Folklife, en el que participa como invitada Cataluña, y a la que asistían Torra y Morenés.

Torra fue el primero de los dos en tomar la palabra en el evento con un discurso en el que aludió a la crisis política catalana y a los dirigentes independentistas encarcelados. "Los catalanes hemos sufrido una implacable persecución política, lingüística y cultural durante los últimos siglos”, defendió el president en una intervención muy breve, de apenas cuatro minutos. “Ahora luchamos contra un estado de emergencia y las injusticias sufridas por gente como el presidente Puigdemont, forzado al exilio, y todos los otros presos políticos. Estos lazos amarillos que llevamos son por ellos”, afirmó Torra

Fue entonces cuando Morenés tomó la palabra y rebatió las palabras de Torra. "Permítanme rectificar con hechos y cifras la propaganda que ha sido diseminada hoy aquí por el president de la Generalitat”, afirmó Morenés, entre abucheos. “No hay presos políticos en España y no lo digo sólo yo sino informes de Amnistía Internacional y Human Rights Watch. Lo que hay son políticos que a pesar de todas las advertencias y sus propios servicios legales decidieron contravenir el Estatut y la Constitución española y violar la ley. Honorable presidente, recordará que la mayoría de los catalanes no votaron partidos secesionistas. Respete la regla de la mayoría y gobierne por todos, hay catalanes que no quieren la independencia. Yo llevo en el corazón por los cientos de miles de catalanes que viven con miedo, aprisionados en su propia comunidad y que se identifican como catalanes y españoles”.

En ese momento, Torra, la consellera de Cultura Laura Borràs y el resto de la delegación catalana se levantaron de la mesa y abandonaron la sala entre abucheos y gritos de "independencia". "Me gustaría saber si el gobierno de España y su presidente comparten este discurso de seis folios que estaba previamente preparado para tildarnos de mentirosos y continuar falseando la historia de lo que está pasando en cataluña", dijo el 'president' visiblemente molesto a los medios posteriormente.

Según cuenta después 'La Vanguardia", Torra explicó a los organizadores del festival los motivos de su protesta pero cuando intentaron volver a entrar para seguir con la fiesta, llegó la sorpresa: la seguridad del museo no les permitía volver a entrar.

En Washington, Torra dijo también que planteará al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la convocatoria de un referéndum pactado como una "solución muy aceptable" a la crisis catalana en el encuentro que mantendrán el próximo 9 de julio. "Vamos a hablar sobre el derecho a la autodeterminación. Es que ese es el tema. Si no queremos afrontar el tema no tienen demasiado sentido estas reuniones", ha afirmado Torra.