Inocencio Arias: "Los belgas, y un poquito los alemanes, cuestionan que la Justicia española sea imparcial"

Unos 60 embajadores españoles jubilados han firmado una carta en la que denuncian la actitud de Bélgica ante la crisis catalana. En la misiva aseguran que el trato recibido por el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y los exconsejeros huidos allí, pone de manifiesto la poca disposición para colaborar con la Justicia española. Uno de los firmantes es Inocencio Arias, ex embajador en Bolivia, Argelia y Portugal, y representante de España ante la Organización de las Naciones Unidas. Además, es tertuliano habitual en 'Herrera en COPE'.

Arias ha estado en 'La Noche' de COPE con Adolfo Arjona, ha señalado que "la orden que cursó el juez Llarena está dentro de lo que ha aprobado la Unión Europea", de la que tanto Bélgica como España son miembros. "Cuando se formula una orden de detención para una persona que está en otro país, no se discute si ese país está cumpliendo la orden, porque está establecido entre los países miembro", ha apuntado el ex diplomático.

En este sentido, ha señalado que "los belgas, y un poquito los alemanes, cuestionan que la Justicia española sea imparcial. Con argumentos tan absurdos como que no sabrían si Puigdemont tendría en España el tratamiento adecuado en un Estado de Derecho en las cárceles". Arias ha puesto en evidencia la incoherencia de la justicia de esos países: "Los hechos imputados a Puigdemont y a los prófugos son totalmente ilegales, también en Bélgica y en Alemania"

Ahondando en ello, el ex embajador ha recordado que la constitución germana "prohíbe expresamente que haya un partido que pueda basar su programa en querer separar una región del Estado", y ha puesto el ejemplo de Baviera: "Un fallo que hubo del Tribunal Supremo alemán dijo que no procedía que en Baviera hubiera un referéndum sobre la separación de Alemania, porque estaba total y expresamente prohibido por la constitución".

Arias acusa a la justicia de estos países de actuar con "doble vara de medir": "El estado de Schleswig-Holstein no deniega la posibilidad de que Puigdemont sea extraditado, pero cuestiona y remolonea".

Preguntado por las declaraciones del ministro del Interior belga, Jan Jambon, en las que dijo que las autoridades catalanas se limitan a seguir el mandato de los electores p cuestiona las condiciones de las prisiones españolas, el tertuliano de 'Herrera en COPE' lo tiene claro: "Es insultante para nosotros. Deberían saber que en España se respeta la ley. Los presos son tratados más que dignamente en cualquier cárcel, y las instituciones penitenciarias son mucho mejores. Creo que las autoridades catalanas separatistas, con dinero del presupuesto catalán, llevan años trabajándose a medios de información europeos, cosa que el Gobierno no ha hecho". En algunos de esos medios, sostiene Arias, "el mensaje separatista ha calado".

En cualquier caso, el ex embajador se muestra optimista de cara al futuro: "Tarde o temprano nos darán la razón, pero nos van a hacer sudar porque los separatistas llevan mucho tiempo trabajándose contactos, dando cariño y contratando lobbies". Al menos, el documento ya ha sido enviado al embajador belga en España, Marc Calcoen, quien, cree Arias, "le dirá a su país que esto en España no está sentando nada bien". Eso sí, el ex diplomático avisa: "Estamos sentando precedente de no acatar el cumplimiento de las órdenes. Estamos dinamitando un procedimiento judicial que se da entre los países europeos. El escepticismo sobre Europa aumentará en España".