Lopetegui, en El Partidazo de COPE: "No cerré la lista del Mundial hasta la última noche"

Julen Lopetegui repasó la actualidad de la Selección española a escasos días de iniciar la concentración de su equipo para el Mundial de Rusia.



La lista de 23 jugadores: "Las dudas son buenas porque te hacen llegar hasta el final. Han pasado muchas cosas por mi cabeza. Mantuve alguna pequeña duda hasta la última noche. La lista se hace buena en Rusia no antes. Tenía claro los jugadores por posición, pero hay argumentos por una decisión u otra. Siempre habrá una injusticia por la gente que no irá".



Champions: "No voy a la final de Kiev. Estamos muy cerca de la concentración y lo mejor es quedarse. El Real Madrid llega en un buen momento con toda la plantilla preparada. Tiene serias opciones de ganar la Champions".



VAR: "Las decisiones van a ajustarse más, pero esos parones serán como un tiempo muerto en baloncesto. Habrá que prepararse para que no afecte. Han pasado cosas después de los parones".



Favoritos: "No pierdo muchas energías en un favorito en el Mundial. Es la competición más bonita, pero la más dura. Aquí no hay una segunda opción".



Morata: "Las decisiones no se han cerrado hasta el final. No tenemos la sensación de injusticia, nos corresponde y sabíamos que sería dolorosa para todo el mundo".



Diego Costa: "Es un delantero que tiene posibilidades para ser titular".



Odriozola: "Nos ha sorprendido porque nos permite atacar mejor".



Sergi Roberto: "Juega en un gran equipo, pero nos tuvimos que decidir por pequeños detalles".



Iniesta: "Es un jugador vigente. No le voy a dar ningún matiz y está centrado en el Mundial".



Piqué: "Trataré que haga un gran Mundial. Después ya veremos qué pasa".



Renovación: "Estamos contentos de seguir en la Federación. No me marco límites. Los contratos marcan las fechas, pero lo más importante es a corto plazo".



Estilo de juego: "Siempre ha sido muy reconocido. Somos un equipo muy previsible, no lo digo con un sentido peyorativo, al revés. No tengo un equipo titular".