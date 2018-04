Si quieres proteger tu salud debes tener en cuenta las cantidades que ingieres de cada alimento, el reparto de cada una de las comidas y el tamaño de las raciones. Presumimos mucho cada día de dieta mediterránea pero, según los expertos, el 87 por ciento de los españoles no la sigue. La falta de tiempo tampoco es que ayude a que nos acerquemos a una alimentación equilibrada: “Muchas ocasiones vamos con prisas y en ocasiones tiramos de lo primero que tenemos más a mano, que generalmente son productos con exceso de grasas y sal. Los embutidos y los quesos curados son una alternativa recurrente en las cenas, los aperitivos y los alimentos elaborados forman parte también de nuestra dieta y tendemos a consumir más grasas de las que realmente necesitamos” asegura la nutricionista Laura González en ‘La Noche de COPE’. Comer siempre cinco veces al día, a su hora y respetando los tiempos de descanso no siempre lo cumplimos. Y luego hay otro factor determinante: el paso de los años. Nuestras necesidades alimentarias no son las mismas cuando tenemos 20 años que cuando alcanzamos los 60. Adaptarse a cada etapa de nuestra vida también es importante para llevar una vida sana.