El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, ha anunciado este martes tres programas novedosos para promover el empleo femenino, juvenil y de las personas mayores de 45 años. Estos tres proyectos, dotados con más de 14 millones de euros para 2019, incluyen 23 medidas para favorecer la inclusión laboral de estos colectivos más vulnerables.

Así lo ha hecho saber López Miras durante su intervención en la primera sesión del Debate del Estado de la Región, que ha comenzado este martes en la Asamblea Regional.

En primer lugar, López Miras ha anunciado un programa de empleo femenino, de lucha contra la brecha salarial y por la conciliación. El objetivo es "intensificar la empleabilidad de las mujeres, especialmente de las que son madres tras un periodo para el cuidado de niños, con salarios iguales a los de los hombres y con medidas que favorezcan la conciliación", ha destacado.

En segundo lugar, López Miras ha anunciado un programa de 'Empleo joven innovador' con cinco acciones dotados con más de 4 millones de euros. El objetivo, en este caso, es lograr la inclusión de jóvenes con formación universitaria o de FP en áreas de I+D y departamentos técnicos empresariales.

Asimismo, ha anunciado un tercer programa 'Empleo Experiencia' para facilitar la inclusión laboral de personas con más de 45 años, con más de cuatro millones de euros presupuestados y seis acciones de captación, orientación personalizada, acompañamiento. "Porque son ellos quienes buscan empleo con especial angustia y de ellos dependen el empleo familiar", ha destacado.

"No queremos que nadie se quede atrás", ha señalado López Miras, quien ha expresado su compromiso para que no se paralicen las infraestructuras que están en marcha en la Región y ha tendido la mano al diálogo para alcanzar acuerdos en materias como el Pacto Nacional del Agua, que estaba "muy avanzado". Así, ha señalado que no va a permitir que la Región "desaproveche las oportunidades a corto y medio plazo".