Zapatero critica a los gobiernos que "alientan posiciones radicales" sobre Venezuela

El expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, ha criticado a los gobiernos que "alientan posiciones radicales" sobre la situación de Venezuela y se mostró convencido de que el tiempo "va a dar la razón" a quienes apuesta por la paz y por diálogo. "No tiene sentido que gobiernos del mundo alienten posiciones radicales, es irresponsable y estoy convencido que el tiempo va a dar la razón a los que apostamos por la paz y por diálogo, por renunciar al fanatismo, por excluir el odio", declaró Zapatero en una rueda de prensa en el palacio de Miraflores. En el edificio presidencial sostuvo un encuentro con el jefe de Estado de Venezuela, Nicolás Maduro, en calidad de observador de los comicios del próximo domingo, un viaje y una postura a favor del diálogo por la que ha recibido muchas críticas por parte del antichavismo.

El socialista reiteró su disposición "a hablar y debatir con quien quiera para convencer de que hay que sumarse a la idea positiva del diálogo, de la esperanza". Reveló que habló con Maduro sobre la propuesta del líder oficialista de abrir una nueva etapa de diálogo aunque, dijo, "no hemos detallado ni el lugar ni quien puede participar". Su postura a este nuevo capítulo de encuentros, añadió, es que "la participación tendría que ser abierta a las fuerzas políticas en general". "Todos deben de estar invitados al diálogo, las elecciones son un día, el futuro de Venezuela es para siempre. Las necesidades económicas, el fortalecimiento democrático es para siempre, por eso trabajaremos por ese diálogo", defendió. Afirmó que, "a pesar de las críticas siempre he trabado por ayudar a la oposición y puedo asegurarles que si estuvieran aquí todos los líderes conmigo, no me negarían".

Porque, agregó, "he peleado por sus problemas, por más garantías (...) porque creo que en una situación de confrontación abierta el poder tiene ventaja, el gobierno tiene ventaja y es el gobierno el que más tiene que entregar, se lo he dicho varias veces al gobierno del presidente Maduro". El grueso de la oposición venezolana, integrado dentro de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), acordó hace semanas no presentar candidato a las elecciones al considerar que las condiciones no son las adecuadas para que se dé un proceso justo, decisión y argumentos apoyados por varios gobiernos, entre ellos, el de Estados Unidos. Zapatero aseguró hoy que de tomar él las decisiones "habría más condiciones, más garantías", entre las que citó, por ejemplo, dar la televisión pública a la oposición, "todo lo que exija la oposición". Porque, dijo, "el mérito democrático es ganar en buena lid".

Sin embargo, defendió que sobre las elecciones venezolanas "ha sido una descalificación preventiva (...) una acción preventiva, eso siempre es un fracaso y quienes apuesten por esa vía no van a acertar con Venezuela". El próximo domingo los venezolanos podrán elegir, además de a Maduro, al exgobernador del estado Lara, Henri Falcón, el pastor que asegura que colgó los hábitos, Javier Bertucci y el ingeniero Reinaldo Quijada.