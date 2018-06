Vara valora diálogo en Cataluña pese a no ser "lo que nos piden las vísceras"

El presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, se ha mostrado convencido de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, responderá bien en la búsqueda de la normalización de las relaciones entre España y Cataluña, un diálogo que ha defendido "pese a no ser lo que nos pidan las vísceras".

Tras el fin de la aplicación del artículo 155 con la toma de posesión del nuevo Ejecutivo catalán, el también secretario general de los socialistas extremeños ha considerado que hay que aprovechar la situación para retomar el diálogo.

"Probablemente eso no es lo que nos pidan las vísceras, pero con éstas nunca se encuentran las metas deseadas", ha dicho el también presidente de la Junta de Extremadura, para quien "el camino adecuado no puede ser otro que el del diálogo; no a cualquier precio, pero diálogo en cualquier caso".

Para Fernández Vara, es "necesario" avanzar hacia la normalización de las relaciones entre España y Cataluña, pues "lo peor que le puede pasar a un país en relación con una parte importante de él es acostumbrarse a vivir en la excepcionalidad".

"Cuanto antes recuperemos lo normal, mejor será", ha manifestado Vara, quien confía en que esa normalización pueda permitir que "se sepa que hay otras salidas alternativas, dentro de la Constitución, al problema planteado".

Por otra parte, y en relación a la repetición de los exámenes de la EBAU de la Universidad de Extremadura (UEx) tras detectarse una filtración de las pruebas, Fernández Vara ha lamentado que "esta situación haya sucedido" y ha confiado en que la institución universitaria lo resuelva "de la mejor manera posible".

"No gustándole a nadie que se repitan los exámenes, parece la única salida que hay respecto a ese día," ha manifestado el presidente extremeño, además de mostrarse convencido de que "se sabrá toda la verdad" y "cuanto antes se sepa mejor".