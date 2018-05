Maíllo pide a los socialistas que alcen la voz contra Pedro Sánchez

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, ha pedido hoy a los socialistas que "alcen la voz" contra la "irresponsabilidad" del líder del PSOE, Pedro Sánchez, al que ha pedido que no tome a los españoles "por tontos" y aclare los "pactos de silencio" a los que está llegando con los independentistas.

En declaraciones en los pasillos del Congreso, Maíllo se ha negado a entrar en especulaciones sobre la posibilidad de que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, pueda presentar su dimisión en el último momento, o convocar inmediatamente elecciones si la moción de censura presentada por el PSOE no sale adelante.

Preguntado si puede descartar que Rajoy presente su dimisión, Maíllo ha sido tajante: "No puedo descartar lo que no se plantea. No hay esa opción".

El 'número tres' del PP ha explicado que su partido ha mantenido ya contactos con Ciudadanos y con el PNV para garantizar que la moción presentada por Pedro Sánchez fracasa, y ha vuelto a pedir a los socialistas que se opusieron a Pedro Sánchez en tiempos pasados que vuelvan a "alzar la voz".

Ha denunciado la "subasta" que ha iniciado Sánchez para intentar sacar adelante su moción de censura "haciendo mucho daño" a los intereses de los españoles y a la economía del país.

"La irresponsabilidad del PSOE tiene un coste para los españoles", ha denunciado Maíllo, que ha exigido a Sánchez que explique los "pactos de silencio" a los que está llegando con los independentistas, después de las reuniones de varias horas y no " de cortesía" que mantuvo el PSOE con ERC y el PDeCAT.

En cualquier caso, si la moción de Sánchez es derrotada, Maíllo cree que se volvería a la "casilla de salida", a la situación de la semana pasada cuando la mayoría del Congreso aprobó los presupuestos y, por eso, desprecia la "catarata" de mociones que pretende poner en marcha Podemos.