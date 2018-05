Arrimadas asegura que Torra no quiere gobernar sino seguir confrontando

GOBIERNO CATALUÑA

Barcelona, 24 may (EFE).- La líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, ha afirmado hoy que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, no pretende gobernar sino "seguir confrontando", como a su juicio prueba el hecho de que haya designado consellers a personas que están en prisión o en el extranjero.,En rueda de prensa en el Parlament, Arrimadas ha criticado que "lo primero que ha hecho" el presidente catalán haya sido nombrar a "personas que no pueden gobernar" porque están en prisión o