"¿Qué esperar de UGT y CCOO si apoyan a los profesores que humillaron a hijos de guardias civiles?"

Pues aquí nos tienen en vivo y en directo en esta magnífica factoría de Renault en Palencia, donde ahora nos encontramos con trabajadores que ahora llegan al turno, que han venido un poco antes a echar un rato aquí con nosotros. Yo se lo agradezco mucho. Y que ahora se van a poner a hacer coches como descosidos. Porque estos señores y señoreas que están aquí hacen un coche cada minuto. Que es que en hacer una tortilla francesa tardas más. Sale cada minuto un coche de esta factoría, un Renault. ¿Cómo lo hacen? No lo sé. Luego me lo van a explicar. A todos los trabajadores y a todos los amigos de Renault, de toda España y, particularmente aquí, de esta fábrica, esta factoría de Palencia, nuestra gratitud por su acogida esta mañana en la que, ¿qué le contamos?

Bueno, que es 8 de mayo del 2018. Es muy tarde porque son las 08:00 de la mañana. Y que la noticia o la referencia sigue estando en el lugar más cansino informativamente hablando de España que es Cataluña. Ya le he dicho a las 07:00 que la actualidad no la escojo yo, es decir, yo no escojo lo que pasa, lo que pasa es que lo tengo que contar, y sé que alguno de ustedes, que ahora mismo están en un atasco, por ejemplo, en cualquiera de las grandes ciudades españolas, que de repente salga una voz por la radio y le vuelva a hablar de Puigdemont, pues seguramente entre el atasco, el día que hace, las ganas que tiene usted de que llegue el viernes y, encima, la cansina temática catalana, pues... Yo lo entiendo, lo entiendo perfectamente. Pero se lo hago rápido. Se lo hago rápido.

Hoy faltan dos semanas justas para que en Cataluña haya o desbloqueo o elecciones. Dos semanas. Y usted me dirá, ¿pero cada día me va a recordar cuántos días hacen falta o cuántos días quedan para que se desbloquee la situación en Cataluña? Hombre, es probable que le de algún recordatorio.

Ya le digo que lo que antes, lo que en su día después del referéndum del 1 de octubre, después de aquella declaración papanata de republiqueta que hicieron en la Parlamento catalán, después de que Esquerra Republicana a través de Rufián, Rovira y todas sus excrecencias presionaran a Puigdemnont para que no convocara elecciones, para que siguiera adelante, para que declarara la república, para que tal y que cual, ahora Esquerra Republicana es quien le dice a Puigdemont, “deje ya de bloquear la situación, permita que se pueda nombrar a un presidente que no tenga mochila judicial, retiremos el 155 y vamos a ver si seguimos adelante. Fíjense ustedes lo que... Cómo cambia la vida. Esquerra ya no puede más entre otras cosas porque ve como mientras uno está en Berlín yendo a cenar a buenos restaurantes con el pagafantas que le acompaña a todas partes, el otro está limpiando cristales en la cárcel. Oriol Junqueras. También, por cierto, que le han dado un premio por su buena conducta, que seguramente la tiene.

Con ese panorama, ¿quién no le dice a Puigdemont, desbloquee las cosas, permita usted que en estos 15 días encontremos una solución? El otro se resiste y el Gobierno está preparado para mañana llevar al Tribunal Constitucional esa ley de presidencia que le permitiría teóricamente al señor Puigdemont ser investido presiente de la Generalidad a través del método, pues eso... A distancia, ¿no? Como el que se casar por poderes.

Por demás, por demás. A todos estos la ilegalidad les fascina, les vuelve locos. A todos estos la ilegalidad les pone las pilas. Pensar que desde la ilegalidad pueden hacer cosas, pedir que Cataluña siga siendo una autonomía del estado español, difundir la imagen falsa en el resto de Europa, etcétera, etcétera. Todo ello, todo ello es para esta cuadrilla absolutamente fascinante. Y si las cosas se quedaran ahí, pues no pasaría de ser el esperpento político que obliga a que administrativamente una comunidad no pueda gestionar debidamente sus recursos, que es lo que esté pasando ahora con la aplicación del 155 en Cataluña.

Pero es que no se queda ahí. Como saben ustedes, en escenarios como el de la educación, el papel de determinados docentes y de toda una administración, la catalana, ha llegado hasta límites como el que conocimos en un instituto de San Andrés de Barca, cuando a hijos de guardias civiles y de policías se les señaló, se les humilló, se les acosó por parte de una serie de profesores a los que investiga la Fiscalía y a los que el periódico 'El Mundo' desveló, desveló su identidad.

Bueno, eso ha costado que el autor de ese reportaje, Javier Negre del periódico 'El Mundo', el acoso se haya vuelto... Bueno, perfectamente denunciable. Pero es que no solo por los exaltados de siempre, por los chalados del Twitter y por la cuadrilla de basura que forma parte los CDR, Arran y compañía. No, no, no. También por parte de instituciones. Se ha formado en Cataluña una Mesa para combatir la represión mediática, vean ustedes, porque un periódico desvela quiénes son los que cometieron la felonía, la golfada, la indecencia de señalar a niños, jóvenes, hijos de guardias civiles. Crea una Mesa para combatir la represión mediática. Es decir, solidaridad con esos profesores.

¿Ahí quiénes están? Hombre, pues todos los paniaguados de Cataluña, por supuesto. Toda la prensa basura, en fin... Casos que ya conocemos. ¿Pero saben ustedes quién más está? UGT y CCOO. Es decir, la UGT, la UGT, la misma que se personó en el acto para hacer el teatrito de la disolución de ETA, y CCOO poniendo su firma en apoyo de los profesores que acosaron, que humillaron, que prácticamente expulsaron a unos niños del colegio por ser hijos de guardias civiles.

Cada uno se coloca donde quiere. Esa Cataluña, como ya les digo, que volvemos si se quedara en el bloqueo administrativo que proclama Puigdemont, podrían decir aquello de que cada uno con su pan se come lo que quiere. Pero es la misma Cataluña en la que una televisión, TV3, que no es una televisión, es un estercolero, entrevista, entrevista-masaje, a un asesino de ETA, Josean Fernández Hernando, para que dé su versión del conflicto porque, como dice él, “hombre, todos tenemos nuestra pequeña verdad”. Con risitas del presentador, la presentadora y el asesino. Es un asesino, este señor ha asesinado a gente.

Pero bueno, ¿qué se puede esperar de una televisión que a un terrorista, asesino, criminal como Carlos Sastre, el que mató a Bultó, a Viola, a su señora, poniéndole una bomba en el pecho, la TV3 le llama el gran reserva, la gran reserva del independentismo? A un asesino, a un asesino criminal que solo estuvo 11 años en la cárcel, por cierto, por estos crímenes. Pues con estos bueyes hay que arar. Ya me explicarán ustedes.