Expósito: "Muchos de los que llegan a Europa acaban en la prostitución. Y sus clientes son europeos"

Ángel Expósito recuerda que aunque el drama de los refugiados es un tema que entra y sale del foco mediático, el problema no desaparece cuando se deja de hablar de él ni se vuelve importante ahora porque pase al primer plano mediático: "Bienvenidos los políticos que no han hecho ni puñetero caso al tema durante años y ahora se matan por salir en la foto del puerto de Valencia".

El director de 'La Tarde' recuerda que dentro de la tragedia que viven todos los que tienen que huir de su país para tener una vida digna, los más débiles siguen siendo los que más sufren: "Es muy interesante la proporción de las personas que se lanzan al Mediterráneo. La inmensa mayoría son hombres jóvenes. Cerca del 20 por ciento son menores y hasta niños solos. Y el grupo más minoritario son las mujeres".

¿Por qué son minoritarias las mujeres?: " Me contaron: Las mujeres también emigran en masa desde sus países. El problema está en que la mayoría de ellas no llega ni siquiera a lanzarse al mar. Porque no sobreviven. Porque las mafias trafican con ellas como mercancía sexual desde el principio. Porque en Libia, en esas mazmorras donde no sobreviven ni las ratas, las mujeres africanas mueren a base de violaciones".

Pero, como explica Expósito, el drama de estas mujeres no acaba cuando por fin logran alcanzar Europa: "Sigo con las mujeres... muchas de las que consiguen ser rescatadas continúan bajo seguimiento de las mafias de trata y tráfico de personas. Hasta el punto de que hacen Europa... las 'rescatan' y las redistribuyen para la prostitución por los locales inmundos que infectan nuestras carreteras, polígonos y parques. Y los clientes de esas pobres mujeres somos... son los europeos."

Por eso, porque ellos no lo tienen nada fácil, hay que hacer un ejercicio de empatía y ponerse en su lugar: "En fin, esos 629 seres humanos vienen camino de España. Millones como ellos aguardan en cualquier infierno. Huyen de la guerra y la Yihad huyen del hambre y del cambio climático. Si tu fueras uno de ellos... ¿Qué harías? Yo lo tengo muy claro. Yo también me tiraría al mar... total... sólo podría perder la vida".