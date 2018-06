"Pedro Sánchez durmió en mi casa, si voy a Madrid me gustaría dormir en Moncloa"

Y Pedro Sánchez se montó en su peugeot para recorrer España y volver a reconquistar la Secretaría General del Partido Socialista y lo consiguió. Pero necesitaba ayuda, y contó con el amparo de muchos militantes socialistas que le acogieron, incluso, en sus casas como José Manuel Domínguez.

Este militante socialista recibió en su piso de Torremolinos al hoy Presidente del Gobierno "fue un día emocionante" pese a que han pasado cuatro años mantienen relación como cuenta José Manuel en 'Mediodía COPE', "hemos mantenido relación ya de forma directa o indirecta porque no solo soy amigo de él también de la gente de su entorno y he hablado con ellos para trasmitirle mi ánimo".

Por ello y aunque sabe que sería muy complicado a José Manuel le gustaría que Pedro Sánchez le acogiera en Moncloa si algún día tiene que trasladarse a Madrid, "me encantaría que me recibiera y me dejara pernoctar en la Moncloa, pero no creo que se tercie".

Este militante socialista malagueño recuerda que pese al revés que había recibido entonces, "Pedro tenía claro su objetivo y sí aspiraba a ello porque quería gobernar para cambiar las cosas, para cambiar a tu país, esa era su ambición y lo estamos viendo como ha formado un Gobierno con las mejores personas para esos cargos".