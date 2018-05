Baleres se prodría quedar en breve sin 600 policías locales interinos

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares ha declarado en dos sentencias que la figura de los policías interinos es ilegal. El Govern ha recibido una carta del ministerio de Presidencia en la que le advierte que la modificación de la ley de coordinación de policías locales es ilegal. Una modificación que se hizo con el objetivo de permitir que policías interinos pudieran trabajar como policía local en caso de que esos puestos no se pudieran cubrir con funcionarios de carrera. El portavoz de la asociación de policías interinos de Baleares, Bernat Pons, asegura que esta comunidad es la única en a que existen este tipo de policías que sirven durante el verano con motivo de la afluencia turística. Asegura que lo que debe de hacer el Govern es consolidar las plazas y permitir que los agentes interinos, unos 600 en baleares, tengan un trabajo indefinido. Es más, recuerda que en este caso ninguna institución puede echarle la culpa de nada al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro ya que las Islas tienen una tasa de reposición que supera el cien por cien.

El portavoz de la Asociación de Policías Interinos de Baleares, Bernat Pons, dice que si no se regulariza la situación de los 600 policías interinos de Baleares estos tendrán que dejar sus puestos en las próximas semanas, algo que provocaría graves problemas de seguridad de cara a la temporada alta y más en una comunidad que de por sí tiene un déficit de agentes. A este problema se une que los policías interinos no son considerados autoridad, estatus que solo tienen los funcionarios de carrera. Esto está provocando que algunos abogados se encarguen de averiguar si el agente que acusa a su defendido es o no interino. Y es que si es interino no goza de presunción de veracidad y en un juicio su palabra tiene tanto peso como la de cualquier otro ciudadano.