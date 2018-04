Madrid mejorará el protocolo en el El Retiro

Se ha celebrado un Pleno Extraordinario sobre el accidente que el pasado 24 de marzo costó la vida a un niño de 4 años al que le cayó un árbol encima. Se ha aprobado por unanimidad una propuesta del PP que incluye mejoras, como avisos a través de paneles informativos.

Desde el PP insisten en que no se aplicó correctamente el protocolo el pasado 24 marzo cuando se desencadenaron fuertes rachas de viento. Y lo hace basándose en un testigo que ha declarado ante la Fiscalía que accedió al parque 25 minutos después de haber dado la orden de desalojo. La delegada de medio ambiente, Inés Sabanés ha insistido en que el desalojo del parque fue correcto, que nunca se llegó al nivel de máxima alerta por viento y que se trataba de una alerta meteorológica y no un desalojo antiterrorista por lo que el cierre de puertas se realizó progresivamente. El Retiro tiene 17 puertas que se van cerrando una a una. No es raro, por tanto que alguien accediese con posterioridad a la orden de cierre.

Un testigo, que ha acudido al pleno, ha dicho a los periodistas que accedió media hora después de la orden de cierre, y que pudo ver el árbol caído. Intentó levantarlo sin éxito y ayudó al rescate del pequeño.

Según la inspección, el pino que cayó estaba en buen estado, pero este testigo apunta a unas obras que se realizaron en una terraza cercana, pudo causar daño en la base del árbol.

En lo que si se han puesto todos los grupos de acuerdo ha sido en mejorar ese protocolo. Una propuesta de mejora que ha lanzado el PP y que se ha aprobado por unanimidad. Entre las medidas está la creación de un consejo asesor del arbolado o mejorar la señalización poniendo banderas de colores, como ocurre en las playas o con paneles informativos. Además de señalizar las salidas del parque.

A pesar de todo, el PP no ve suficientes las explicaciones del gobierno y se queja de no haber recibido la documentación a tiempo, por lo que estudia la creación de una comisión de investigación. Una petición a la que podría unirse Ciudadanos.