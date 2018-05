Hoy nuestros confidenciales hablan de nuevo sobre Cataluña y sobre la posible aplicación o no del artículo 155, que aun sigue vigente por otra parte. Ángel Collado nos decía que “Ya veremos qué pasa con el 155 porque si el señor Torra sigue en su empeño de hacer consejeros a los políticos presos, salvo que lo autorice el juez, no habrá gobierno en Cataluña por lo que el artículo seguiría vigente. No se puede nombrar a una persona que se sabe que no puede tomar posesión.”

Desde Barcelona Rafa de Ribot nos ofrece la postura de la parte independentista “da la sensación de que están buscando que alguien apriete de nuevo el botón del articulo 155. yo creo que ellos van a apretar pero no quieren que siga, porque de esa manera no se podrían restituir los mandos intermedios de la Generalitat” apuntaba Ribot.

Pero, ¿Pueden tomar posesión los consejeros presos del anterior Gobierno como prentende Torra? Ribot asegura que “La lectura que se hace desde Juntos por Cataluña es que tiene que tomar posesión delante del presidente. Si Torra va a la cárcel... se puede dar. Eso es lo que dicen ellos, otra cosa es que suene a pitorreo.”

Hoy, el president ha acudido por primera vez desde que tomo posesión del cargo a su puesto de trabajo y, como nos ha contado Ribot sigue con la política de gestos más que de actos. “Hoy ha sido el primer día de trabajo en el Palau de la Generalitat y de momento no ha ocupado el despacho que le corresponde. El simbolismo continua, y lo que queda...”

Además, Fernando Jáuregui nos habla de una previsión de cara a mañana “Enric Millo ha invitado a todos los independentistas a un acto del aniversario de la Guardia Civil. Además les ha invitado en la localidad donde los profesores han sido denunciados por vejar al cuerpo. Ya veremos si hay alguna manifestación.”