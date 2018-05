¿Hasta cuándo va a estar vigente el artículo 155 en Cataluña?

Hoy nuestros Confidenciales se centran de nuevo en la situación de Cataluña. Con los Presupuestos Generales del Estado debatiéndose ya en el Congreso, la pregunta que todos se hacen es sobre cuándo se va a levantar la aplicación del 155 en Cataluña. Es la condición que exige el PNV para aplicarlos, pero no parece fácil que se vaya a derogar antes del miércoles, día de la votación definitivas en el Hemiciclo.

Con respecto a a esto, Ángel Collado nos ha contado que “No puede ser indefinido el 155 ni tampoco puede serlo la decisión que ha tomado el Gobierno de no publicar los nombramientos. Torra no da señales de cambiar, y hasta que no se publique no hay toma de posesión. Sin toma de posesión no hay levantamiento del 155 así que ya veremos lo que se alarga.”

También ha añadido que “Nadie se atreve a decir que la decisión del Gobierno sea totalmente legal, es una decisión estrictamente política. De momento sabemos que los servicios jurídicos del estado se van a tomar mucho tiempo para analizar la viabilidad de estos nombramientos. Esto no va a durar un día.”

Desde Barcelona Rafa de Ribot ha asegurado que “Según la ley de presidencia el plazo son 10 días, otra cosa es que entre medias alguien se invente algo para impugnarlo”, asunto no descartable, puesto que en lo que a Cataluña se refiere, todo son recursos, apelaciones y sentencias de los tribunales.

ESCUCHA AQUÍ TODOS LOS CONFIDENCIALES DE 'LA LINTERNA'

Además, hoy se cumple un año de la victoria de Pedro Sánchez en las primarias del PSOE sobre Susana Díaz y Fernando Jáuregui nos ofrece algún apunte de esa comunidad. “En Andalucía va a salir pronto otra de esas encuestas que va a contemplar el efecto Pablo Iglesias. En concreto el efecto consulta a las bases por el chalé. Puede subir, pero subiría el Podemos de Kichi, el Podemos rebelde a Pablo Iglesias. Ya veremos qué pasa en esas elecciones” ha dicho nuestro Confidencial. Como casi siempre en lo que a encuestas se refiere, solo es cuestión de esperar para comprobar lo acertadas que son.