Zidane, sobre el cántico de Juanfran: "A mi me cae bien y no tengo que decirle nada, era una broma y ya está"

El lateral del Atlético celebró la victoria rojiblanca en la Europa League cantando "que se enteren los vikingos quién manda en la capital" pero el técnico francés del Real Madrid restó importancia a este hecho. Zidane, por otro lado, señaló que "un año aquí es diez fuera, no es un año perdido para nadie", en relación a los jugadores más jóvenes que han disputado menos minutos. En relación a la posible llegada de Neymar al equipo blanco, el entrenador galo ha dicho que hasta que no acabe la temporada no va a hablar de ese tema.