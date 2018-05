Marcelino: "Mi ampliación de contrato no se ha tratado y no es relevante"

El técnico del Valencia, Marcelino García Toral, explicó este viernes que es "imposible" que haya alguna novedad respecto a una ampliación de contrato con el club de Mestalla porque es un asunto que no se ha tratado y que no considera relevante actualmente.

"Tengo un año más de contrato y voy a cumplirlo muy a gusto y feliz. Este año he disfrutado mucho de mi profesión y no le doy importancia a ese tema porque, como ya he dicho tras veces, no es relevante esa situación ahora", dijo en rueda de prensa.

En ese sentido, Marcelino aseguró que lo único que le ocupa en estos momentos es cerrar la Liga con un "extraordinario" partido ante el Deportivo y luego "ponernos ha hacer una plantilla mejor".

"Firmamos un contrato con el que estábamos de acuerdo por dos años. Hay una cláusula de escape que no voy a utilizar porque estoy feliz aquí y no hay ningún problemas porque tengo la confianza en este club, que me ha dado espacio, me ha escuchado y dejado trabajar con autonomía, además de tener opinión sobre plantilla y metodología", agregó.

El entrenador del Valencia, Marcelino García Toral, comentó este viernes en rueda de prensa que de haber sido el padre o representante del belga Andreas Pereira habría aconsejado al jugador actuar de otra forma en su salida del equipo.

El entrenador asturiano relató que Andreas Pereira, cedido por el Manchester United, se lesionó y se le hizo un diagnóstico en el Valencia pero el futbolista de origen brasileño mostró "una cierta predisposición" a irse a Manchester. "Si se fue, ¿qué vamos a hacerle?", dijo ligeramente contrariado.

A pesar de esta actuación del jugador, Marcelino dijo que no se arrepiente de haberlo alineado con frecuencia por lo que considera "un hecho puntual", ya que explicó que hacer una alineación es "una tarea dura" y que particularmente le da "muchas vueltas para tratar de ser justo".

"Realmente tomar una decisión en cuanto a una alineación y convocatoria es a veces discriminar y trato de ser lo más justo posible, pero si yo fuera su representante o su padre le habría recomendado actuar de otra forma", explicó.

Además, Marcelino habló de la situación del portugués Joao Cancelo, cedido al Inter y con una opción de compra que el club italiano podría no hacer efectiva.

"Es un gran jugador, con un nivel muy alto. Defensivamente creo que su experiencia en el Inter le ha aumentado su nivel. Es un jugador que nos puede ofrecer varias posiciones y si el Inter no ejerce opción yo estaría encantado de que Cancelo formase parte de la plantilla", aseguró.