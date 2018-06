DEPORTES

La Diputación de Jaén ha reconocido públicamente a los jugadores, técnicos, directivos y personal de administración y comunicación del Jaén Paraíso Interior Fútbol Sala por los éxitos alcanzados en una temporada histórica. El presidente de la Administración provincial, Francisco Reyes, ha entregado unos diplomas a todas las personas que conforman este club jiennense que se ha proclamado campeón de la Copa de España, subcampeón de la Copa del Rey y que ha alcanzado las semifinales en los play off por el título de la Liga Nacional de Fútbol Sala. “Una temporada que no vamos a olvidar porque nos ha permitido soñar con vosotros y demostrar que los sueños se pueden hacer realidad. Después de la primera Copa de España fuimos conscientes de que un equipo como el nuestro podía llegar donde se propusiera, pero no creíamos que iba a ser tan pronto”, ha afirmado Reyes.