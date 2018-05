Rajoy, a Herrera: "Puigdemont se preocupa de sus problemas, no de los catalanes"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha insistido este jueves que el 155 dejará de aplicarse en Cataluña cuando haya "un Gobierno normal, no con dos personas en la cárcel u otras dos que están fugados". En una entrevista exclusiva con Carlos Herrera, el jefe del Ejecutivo ha considerado que Puigdemont "no es un factor de estabilidad y de normalidad" y que el expresident "sólo se preocupa de sus problemas, no de todos los catalanes". En este sentido, Rajoy considera que los diputados del Parlament "tendrán que pensar qué es lo mejor para los catalanes. Y los catalanes quieren un gobierno que cumple la ley".

El presidente ha recalcado que los partidos independentistas podrían haber formado gobierno ya en enero y que desde entonces "han estado dando vueltas". Rajoy se muestra abierto a reunirse con Torra porque es su "obligación". "Estoy dispuesto a hablar, pero en España se cumple la Ley y espero que no haga como su antecesor, que vino a Moncloa a pedir una cosa que no le di". El presidente no ha descartado unas nuevas elecciones en Cataluña. pero cree que no sería de "sentido común". "No hay que estar constantemente llamando a la gente a las urnas. Hay que poner fin a esta pesadilla que no va a ninguna parte", ha insistido.

Sobre la decisión de los tribunales alemanes de no extraditar a Puigdemont por sedición, Rajoy deja claro que aún no se ha tomado una decisión final y que él respeta a los tribunales siempre. Sin embargo, también considera que "en el proyecto europeo es esencial la confianza entre los sistemas judiciales. Pero Europa aún no está todavía completada".