El mensaje de ánimo de Herrera a los estudiantes extremeños que repetirán la Selectividad

La Universidad de Extremadura (UEX) repetirá el próximo 12 de junio la Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU), anterior Selectividad, correspondientes a dos bloques temáticos después de detectar catorce "accesos no autorizados" a su página web que podría haber afectado a la confidencialidad de las pruebas. Matemáticas, Latín y Fundamentos del Arte son las asignaturas que forman parte del primer bloque temático afectado, en cuyas pruebas estaban involucrados ayer 3.056 alumnos. Los "accesos no autorizados" ha sido detectados por los servicios informáticos de la institución, según las autoridades universitarias, que han asegurado que no ha existido ninguna denuncia.

En su programa de este viernes en COPE, Carlos Herrera ha querido mandar un mensaje de ánimo a los estudiantes que van a tener que repetir la prueba. "Esto para el que se ha presentado, ha hecho el exámen honradamente y cree que le ha salido bien, es una faena. Ellos mismos dicen que es una tomadura de pelo", ha dicho en su monólogo de las siete.

El comunicador ha recordado el duro trance que supone para un estudiante hacer la selectividad. "Los que nos hemos presentado a ese examen sabemos lo que se pasa. Como para que ahora te digan que tienes que hacerlo otra vez", ha concluido.