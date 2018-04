María Dueñas: “Me he encontrado con hijos de emigrantes que sin haber pisado España, se sentían españoles”

El éxito de María Dueñas consiste en ir tomando decisiones. Y si una vez tomó la decisión de ser profesora de filología inglesa en la universidad, en otro momento, tomó la decisión de escribir. Lo de que fuera a traducirse su obra en 35 idiomas, eso ya ha sido la improvisación como licencia que se toma la vida.

Acaba de publicar “Las Hijas del Capitán” y es ya el libro más vendido de este San Jordi. Escribir no fue un plan establecido “durante las 4 primeras décadas de mi vida. Pero cuando empecé me lo tomé en serio”. Este libro habla de las mujeres emigrantes, que no tomaban la decisión de irse, pero “tuvieron un gran papel en las familias y en los pueblos”.

Como el bisabuelo de Carlos Herrera, que llegó al New York Athletic Club, hubo muchos españoles que emigraron en los años 20 y 30 a Nueva York. Se calcula que había cerca de 30 mil españoles, que hicieron allí su vida. “Allí estaba el Centro Vasco, el Círculo Montañés, el Andaluz, muchos españoles se asentaron allí”. Incluso niños y niñas ahora con 80 años, que se sienten españoles: “me he encontrado con españoles agradecidos con el país de acogida, pero vivían una vida a la española, con las historias del pueblo, la comida española. Con el corazón partido a pesar de no haber vivido nunca en España”.

El éxito sigue sonriendo a María Dueñas que ya tiene otra novela en proceso de producción para televisión, su anterior novela “La Templanza”. Entre tanto, la escritora se nutre de historias reales para crear sus ficciones, y el bisabuelo de Carlos Herrera es susceptible de ser un posible protagonista