El "estupor" de Ignacio Camacho ante las palabras del ministro Catalá en COPE

Ignacio Camacho, contertulio del programa 'Herrera en COPE,' ha trasladado este lunes a Rafael Catalá su estupor ante las respuestas que el ministro de Justicia estaba dando acerca del juez Ricardo González y su voto particular en la sentencia de 'La Manada'. En una entrevista a Carlos Herrera, Catalá ha dicho que en el ámbito judicial "todos saben que este juez tiene algún problema singular" y que le sorprendía que el Consejo General del Poder Judicial no aplicara su potestad disciplinaria contra este magistrado. Para el ministro, el voto particular de este juez y las expresiones empleadas durante los más de doscientos folios del magistrado son los detalles que han inflamado a la sociedad, más que la sentencia en sí.

Durante la entrevista, Ignacio Camacho ha explicado al ministro que le causaban "estupor" sus palabras. "Me da igual que un juez reflexione como lo ha hecho este señor del voto particular, pero me causa estupor que el ministro de Justicia de mi país sugiera que en un tribunal hay un juez chalado y que lo sabe todo el mundo en el ámbito judicial", le ha dicho.

Catalá le respondido que él no había dicho eso. "Sería un frívolo e irresponsable si dijera lo que no sé. En una carrera con 5.500 personas hay extraordinarios profesionales. No he descalificado a la persona porque no la conozco personalmente. Pero me han dicho que tiene algunos expedientes, que tiene algún problema...", ha vuelto a insistir sin embargo el ministro.

