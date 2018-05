Quinteiro desafía a En Marea

En Marea ha decidido que la consulta a su militancia sobre el futuro político de Paula Quinteiro se celebre el próximo 22 de mayo. Los afiliados están llamados ese día a pronunciarse sobre qué debe ocurrir con la diputada que según consta en el atestado policial hizo saber su condición parlamentaria a los agentes para intentar evitar la identificación de un joven sospechoso de vandalismo.

Esa consulta fue un empeño del secretario general y portavoz en el parlamento, Luís Villares, que desde que estalló el escándalo defendió la necesidad de la renuncia de la política pontevedresa para dar ejemplo de lo que es la nueva política. "Vinimos para hacer las cosas de modo distinto", ha reiterado en numerosas ocasiones el magistrado en excedencia.

De todos modos, la polémica política no se va a acabar con el resultado de la pregunta a los militantes. Su resultado no es vinculante y la propia Paula Quinteiro explicaba este fin de semana en una entrevista en Europa Press que no lo va a acatar por considerar que "no es el procedimiento adecuado" y que "carece de garantías".