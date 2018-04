"El secreto está en que tenemos un gran vestuario"

Ernesto Valverde, entrenador del Barcelona, reconoció que en agosto, cuando comenzó LaLiga tras perder la Supercopa con el Real Madrid, "nadie podía imaginar" conquistar el torneo de la regularidad con cuatro jornadas de margen.

"He tratado de que el equipo esté junto en las dificultades porque ahora hemos llegado a este punto en que conseguimos ganar LaLiga con cuatro partidos de margen pero en agosto en el primer partido con el Betis las cosas no estaban tan bien, acabábamos de perder la Supercopa y nadie podía imaginar llegar así a este momento", comentó en rueda de prensa.

Indicó que "todos" en el club han "tirado" del carro "para estar juntos en lo bueno, en lo malo, al defender y al atacar".

"Estos jugadores han ganado títulos y ligas con otros entrenadores y el secreto radica más en ellos que en el entrenador", dijo sobre el peso que él ha tenido en el equipo.

Recordó que el Barcelona ha sido "un equipo muy competitivo, muy compacto, que ha superado muchas dificultades".

"Se me ha dicho que el equipo no ha sido muy brillante, quizás nos ha faltado brillantez, pero mejor dicho la tenemos porque hay jugadores muy brillantes, buscamos la redondez, el equilibrio, a veces lo conseguimos, otras no, pero siempre hemos dado la cara", opinó.

Sobre su estado de ánimo tras ganar LaLiga, dijo que está "más o menos normal" porque el título se decidió con margen.

"Supongo que cuando vaya avanzando me daré cuenta de que no pasa todos los días. Es el problema de ganar con cuatro partidos por delante, si fuera en el último minuto estaríamos más expresivos", reconoció.

Valverde indicó también que el Barcelona, que logró la Copa y LaLiga, firmó "una gran temporada".

"LaLiga te dice quién eres y dónde estás porque es el trabajo de muchos días, de muchos partidos, hay que pasar el invierno, el otoño y ahora en la primavera lo celebras con tu gente", apuntó.