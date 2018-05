Pepe Castro asegura que no tienen ninguna noticia de un posible interés del Barcelona por Lenglet

El presidente del Sevilla, Pepe Castro, afirmó este viernes que no han recibido "ninguna información del Barcelona" por el central francés Clement Lenglet, jugador con el que destacó que mantienen "conversaciones" para revisar su contrato y "en este momento no hay ningún motivo para pensar que va a salir".

En la presentación de Joaquín Caparrós como nuevo director de fútbol del Sevilla, Castro se refirió, a preguntas de los periodistas, al central francés, aún con contrato con el club nervionense y que ha sido uno de los jugadores más destacados esta temporada, por lo que ha despertado el interés de otros clubes.

Del mismo modo, su compatriota, el centrocampista francés Steven Nzonzi, también ha llamado la atención de otros equipos, si bien el presidente del Sevilla confirmó que no hay "novedades" con el jugador, pues lo único importante es que "disputa ahora un Mundial y luego ya se verá".

Sobre el futuro de los futbolistas canarios cedidos esta temporada, Roque Mesa -del Swansea galés- y Sandro Ramírez -del Everton inglés-, el nuevo director de fútbol sevillista, Joaquín Caparrós, indicó que están "trabajando" para que permanezcan en el club, pero no pueden "dar noticias" sobre ello.

La Supercopa de España que disputarán Sevilla y Barcelona aún no tiene fecha definitiva, pues las previstas para el día 5 y 12 de agosto suscitan problemas en el club catalán; y Castro afirmó que, aunque no hay "no hay nada decidido", ninguna de las propuestas gustan en el club.

Cuestionado por la demanda que el defensa francés Lionel Carole, que ha estado cedido por el Galatasaray turco, ha interpuesto al club sevillista por dejarlo sin ficha del primer equipo en enero, el presidente aseguró que el club "se defenderá sobre esta denuncia" y destacó que "es la primera vez" que les "ocurre algo así", pero "en el fútbol son cosas que pasan".

Joaquín Caparrós afirmó este viernes, en su presentación como nuevo director del Área de Fútbol del Sevilla, que liderará a un grupo de "gente de la casa" para configurar un equipo "de un nivel importante, que compita y aspire a todo", pues quieren ser "exigentes" y también impulsar a la cantera.

Castro dijo que llevaban "más de un mes" hablando para incorporar a Caparrós al club y tenían "claro desde el inicio que la dirección deportiva iba a ser gente de la casa, capacitada y doliente, a la que le duele esto", si bien también buscaron "un perfil específico", en alusión a directores que habían sonado como Antonio Cordón y Ramón Planes, "pero no fue posible conectarlo" con lo que ya tenían.

"La opción estaba en casa. La opción era, es y será gente de la casa. Nuestro organigrama comienza por el director de fútbol, que tiene su equipo, y abarca toda la dirección deportiva", afirmó.

Sobre la opción de Pablo Machín (Girona) como futuro técnico, no adelantó nada y resaltó que "el que venga es el entrenador del Sevilla" y le van a "apoyar todos" y a "transmitirle que esto es un club muy grande", pero "no hay que tener prisa porque los deberes están hechos", al igual que con el perfil de los posibles fichajes.